Per gledet titusenvis av bussreisende i Oslo. Nå har han kjørt sin siste tur.

Per Bakke døde 28. januar, 61 år gammel. Han fikk påvist kreft i fjor høst, men for mange kom likevel hans bortgang brått og uventet.

Det var Dagsavisen som først meldte at Per Bakke hadde gått bort.

At han ble Oslos blideste bussjåfør var en tilfeldighet. Per Bakke drømte om å leve av musikken, noe han også gjorde i 20 år ved siden av å ha ulike småjobber. Men for år siden bodde han i Bergen, var langt nede og arbeidsløs. Da fikk han anledning til å ta busslappen via arbeidsformidlingen, og grep den nye muligheten med mer glede og entusiasme enn noen annen.

Han kom tilbake til hovedstaden, og gledet passasjerene både på 20-bussen til Galgeberg, 21-ruten til Helsfyr og 54-bussen fra Kjelsås. Alene fikk han 80 prosent av all ros som kom inn arbeidsgiveren hans Unibuss, ifølge Dagsavisen.

Aftenposten møtte Per Bakke allerede i 2006. Han fortalte at han begynte å underholde passasjerene over høyttaleranlegget fordi folk glemte så mye på bussen.

– Jeg ville minne dem om det, og merket at folk smilte da jeg kommenterte.

Så ble det mange meldinger etter hvert. Den aller beste ifølge ham selv var «Ha en superopptilkjempefantafenomenalistisk dag!» Så kom de trillende ut av munnen hans, én etter én, dag etter dag:

«Ikke glem å ta med løse proteser når dere går av bussen!» og «Avstigning på høyre side!» ble klassikere.

Privat

Og til glede for alle barna som kjørte med Bakke, tryllet han gjerne frem nye navn på stoppestedene - som Pizzasvingen og Iskremalleen.

Bakkes passasjerer nølte aldri med å tvitre etter en tur med ham bak rattet.

«Jeg klarer ikke å slutte å tenke på denne mannen, som uten å vite det gjorde dagen min så fin.»

«Kjære du som kjørte 21-bussen fra Carl Berner i dag mellom 09:45 & 10:00- for en fin fyr du var! Forfriskende på morrakvisten»

Etter hans bortgang har folk fortsatt å sende hilsener på Twitter:

«Heldigvis kjører 21-bussen forbi der jeg bor sik at jeg fikk oppleve Per Bakke før han døde. Unik bussjåfør.

Tone Nesje Nilsen var Per Bakkes kjæreste i elleve år og en nær venn de siste fem årene. Hun holdt kontakt med ham til det siste.

– Han hadde knapt en sykedag, og var alltid tidlig ute på jobb i tilfelle noe skulle skje slik at han ble forsinket og for sent ute. Passasjerene betød alt for Per.

Hun har et siste ønske for Per Bakke.

– At Horten kirke blir fylt til randen, tirsdag 13. februar når han skal bisettes. Det hadde han fortjent - fordi han var så snill og god.

Per Bakke etterlater seg sin franske kjæreste Dèd Frisa og tre barn.

