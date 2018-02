1. Kunst for de små på Dansens Hus

Vuggesanger er utgangspunkt når Dybwikdans presenterer forestillingen Lulla for barn fra 0–2 år. Det musiske møtet åpner for deltagelse fra barn og voksne på deres egne premisser. Lulla forteller ikke en konkret historie. Med utgangspunkt i vuggesanger inviteres det til kroppslige interaksjoner og musikalsk samspill der nærvær, lytting og lek er sentralt. Lulla hadde urpremière på Dansens Hus høsten 2017.

Hvor: Dansens Hus

Når: Lørdag kl. 13, 14 og 16, søndag kl. 13 og 16

2. Lær om fugler og dinosaurer!

Kleiven, Paul / Scanpix

Naturhistorisk museum har aktiviteter for hele familien i helgen. Barna kan bli kjent med vinterfugler på fugletur i hagen, lære om plastforsøpling i naturen og lage sin egen plastkunst. Flere forskere deler kunnskapen sin om alt fra fugler og fossiler til dinosaurer.

Hvor: Naturhistorisk museum

Når: Fredag, lørdag og søndag fra kl. 11.

3. Alene på scenen i Abrahams barn

Audestad Paal

Forestillingen Abrahams barn forteller historien om jødedom, kristendom og islam som alle gjør krav på at Abraham er deres stamfar. For denne monologen fikk skuespiller Svein Tindberg Heddaprisen i 2012. Tindberg har gjennom de siste 20 årene arbeidet med teaterstykker med religiøs tematikk. Hvem var Abraham, denne mannen som har vært så viktig for milliarder av mennesker gjennom flere tusen år?

Hvor: Det Norske Teatret

Når: Lørdag kl. 18

4. Love, peace & rock’n roll

L-P Lorentzen

Rockemusikalen Hair byr på en hitparade av kjente låter. Hair var en av de aller første rockemusikalene og oppsto i «hippietiden» i 1967. Musikalen var et produkt av hippiebevegelsen, 60-tallets seksuelle revolusjon og USA på 1960-tallet. Hair er filmatisert og spilt på scener verden rundt sitt budskap om fred og kjærlighet.

Hvor: Oslo Nye Teater

Når: Torsdag, fredag kl. 19.30, lørdag kl. 18

5. Voldsom Tosca i Operaen

Erik Berg

Puccinis opera handler om maktmisbruk, vold, tortur og voldtekt. Regissør Calixto Bieito fikk virkelig frem dramatikken i verket.

– Tosca er sex & crime, sa Per Boye Hansen, som avsluttet sin tid som operasjef med knallsuksessen i fjor sommer. Forestillingen ble også vist på storskjerm på operataket i Bjørvika for tusenvis av mennesker.

«Bieitos Tosca er dypt forstyrrende, illevarslende relevant og musikalsk vond og vakker på én gang. Den er slik opera skal være», skrev Aftenpostens anmelder Maren Ørstavik om forestillingen du kan se i Operaen.

Hvor: Den Norske Opera & Ballett

Når: Lørdag kl. 18

6. Belle & Sebastian til Oslo

Chris Pizzello

Det skotske bandet Belle & Sebastian er kjent for sin indiepop og sine tiltalende melodier fra øverste hylle. De dobbeltdebuterte i 1996 med «Tigermilk» og «If You’re Feeling Sinister», to album som rager blant 90-tallets mest markante. De har nylig turnert Nord-Amerika, og nå gleder de fansen i Europa med turné i februar.

Hvor: Sentrum Scene

Når: Fredag kl. 20

7. Helgemoro for barna

Siste helg i vinterferien varter Teknisk Museum opp med vitenshow, teknotrykkeri, pop up-aktiviteter og mye moro for små og store. Du kan ta med en gammel T-skjorte og lage ditt eget trykk, designe nye leker av gamle og oppleve kunstig nordlys. I Planetariet får du fortellinger om stjerner og planeter.

Hvor: Tekniske Museum

Når: Hele helgen fra 11–18

8. UFO-jakt på Torshovteatret

Barbar

Stjernehimler, livestrømming, panoramabilder av Hessdalen og svært levende UFO-grafikk er med i en annerledes teaterforestilling på Torshovteatret. Har du lyst til å bli trukket inn i jakten på UFOER, er Nationaltheatrets intime, lille scene på Torshov kanskje stedet i helgen. Aftenpostens anmelder var ikke helt sikker på hva han var med på da han så UFO-bygda og konkluderte slik: Torshovteatret lager et teatereksperiment av UFO-mytene i Hessdalen. Men hva vil de finne ut? Det er like gåtefullt som et uidentifisert objekt på himmelen. Så takk, Torshovteatret, for eksperimentet. Det var gøy å være med. Håper dere fant det dere søkte.

Hvor: Torshovteatret

Når: Fredag 19.30, lørdag 18

9. En herlig teaterbagatell for familien

Gisle Bjørneby

Filosofisk og morsomt om Guds eksistens i fin familieforestilling, skrev Aftenpostens anmelder Mona Levin om Ved arken klokken åtte, der to pingviner får høre at en stor flom vil ødelegge jorden. De to får plass i Noahs ark, men hva skal de gjøre med den tredje pingvinen? Familieforestilling med musikk av Lars Lillo-Stenberg. Petter Næss har skapt en svært underholdende forestilling, konkluderte Mona Levin. Les hele anmeldelsen.

Hvor: Oslo Nye Centralteatret

Når: Fredag kl. 18, lørdag kl. 14

10. Bikubekveld med tango

Hver fredag er det Bikubekveld på Det Norske Teatret. Det kan være alt fra åpen mikrofon til konsert, gjestespill eller musikalsk nachspiel med noen av aktørene fra teateroppsetningene på huset. Denne fredagen varter gruppen Cantango opp med sangtango fra tangoens gullalder. Med: Daniel Norum og Ståle Ytterli, sang, Asbjørg Ryeng, bandoneon, Adrian Waade, fiolin, Morten Gunnar Larsen, piano og Jon Åsnes, kontrabass.

Hvor: Det Norske Teatret

Når: Fredag kl. 23