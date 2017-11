– Det er slutt på den borgerlige praksisen med å først bli enige i pausen i bystyremøtet som behandler budsjettet, sa gruppeleder Frode Jacobsen i Ap.

Stikket til Høyre og Oslos forrige byråd, som flere ganger anstrengt måtte forhandle med Frp helt inn i tolvte time, var tydelig. For det var mest smil å se da byrådspartiene Ap, SV og MDG torsdag presenterte budsjettavtalen sin med Rødt. Kommunebudsjettet skal først vedtas av bystyret om to uker.

– Jeg vil takke Rødt for et godt og konstruktivt samarbeid, sa Jacobsen.

– Det vi har landet på, står alle fire partier bak, sa gruppeleder Harald Nissen i MDG.

Fakta: Økte rabatter hos Ruter Ap, SV, MDG og Rødt er enige om at flere bør få reise gratis eller til rabatt med kollektivtransport. Det settes ikke av penger i Oslo-budsjettet for 2018. Partiene er enige om å gå i dialog med Akershus fylkeskommune, som er medeier i Ruter. Dette er ønskene: Hev aldersgrensen for gratisreiser fra 4 til 6 år. Hev grensen for barnebillett fra 16 til 18 år. Hev aldersgrensen for studentrabatt (i dag 30 år).

Totalt koster enigheten med Rødt cirka 367 millioner kroner. Rundt 150 av dem skal brukes i 2018.

En lang rekke formål

Mer til Oslos svakeste. Slik kan avtalen oppsummeres. For en lang rekke ideelle og frivillige tiltak og organisasjoner kom julenissen tidlig i år.

Bymisjonens «Lønn som fortjent» og Frelsesarmeens «Jobben», begge arbeidstiltak for rusmisbrukere, får 500.000 kroner ekstra hver. Gatejuristen får 650.000, Leieboerforeningen 900.000, Sykepleie på hjul 150.000. Oslos aller siste barnepark, foreldredrevne Kløverveien, får 250.000.

Ulike tiltak for seksualopplysning, prevensjon og forebygging av uønskede svangerskap får nesten 3 millioner totalt. Og slik fortsetter det. Totalt 27 millioner ekstra fordeles.

– Det har vært gode samtaler, og Rødt har hatt ting de ønsker å få gjort noe med. Vi har klart å finne løsninger innenfor en forsvarlig økonomisk ramme, sier Frode Jacobsen.

Mer til skole, skjermer bydelskutt

De store pengene brukes imidlertid på andre områder. Rødt har fått gjennomslag for 50 millioner ekstra til skole til neste år, men intensjon om samme beløp de tre påfølgende årene. Mye av pengene øremerkes barn med særskilte opplæringsbehov.

– Dette gjelder for eksempel barn med autisme. Dette handler ikke om østkant eller vestkant, men at foreldre over hele byen skal kunne være helt trygge på at det de har vedtak om at barna skal få av tilbud, også er det de får, sa Eivor Evenrud da avtalen ble lagt frem.

Rødts ferske gruppeleder har også fått gjennomslag for 25 mill. til «boligsosiale tiltak» for beboere i kommunale boliger, og for at bydelene skal skjermes for budsjettkutt både til neste år og på papiret også de tre påfølgende årene (85 mill. totalt)

– Jeg er fornøyd med totalsummen i avtalen. Vi har gjort en stor omprioritering og fått inn mange viktige satsinger, sier Evenrud.

Oslos nye kommunegeolog

Ett punkt stikker seg ut. Til neste år skal Oslo få en egen kommunegeolog.

– For mange år siden var det over 20 årsverk i Oslo kommune på dette feltet. I dag er det ingen. Vi har sett at det har vært en del saker hvor kommunen har måttet leie inn denne kompetansen, fordi vi ikke lenger har den selv, sier Evenrud.