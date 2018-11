– Vi jobber konkret med å få tak i en navngitt person, som vi mener å kunne knytte til hendelsen. Personen er siktet for drapsforsøk, sier Grete Lien Metlid, leder for felles enhet for etterretning og etterforskning i Oslo politidistrikt, til Aftenposten.

Av hensyn til den videre etterforskningen ønsker hun ikke å si noe mer om den siktede personen, etter at to menn i midten av 20-årene ble kritisk skadet etter knivstikkingen natt til søndag. Foreløpig kan ikke politiet si noe om motivet og hva som ligger bak hendelsen på Blå.

Kjente relasjoner for politiet

– Det har oppstått en slåsskamp, foreløpig er det for tidlig å si hva som sto bak. Men det er kjente personer fra kriminelle miljøer, sier Metlid.

Politiet har allerede hatt en person inne til avhør med status som siktet for drapsforsøk.

– Han er pr. nå løslatt. Det er relasjoner her, som vi kjenner til fra tidligere. Men hva som er årsaken til det som skjedde i natt, vet vi ikke. Det viktigste for oss nå er å komme i kontakt med personen vi leter etter, sier hun.

Oslo-politiet ser nå nærmere på om knivstikkingen er knyttet til tidligere konflikter.

Tidligere opplyste politiet at det også kan være flere personer kan være stukket eller skadet.

– Pr. nå har vi ikke identifisert flere fornærmede, vi har heller ikke fått opplysninger om at andre har bedt om legehjelp. Men vi kan ikke utelukke at det er andre som har fått mindre skader. Hvis det er tilfellet, så ønsker vi at de kontakter politiet, sier Metlid.

Politiet om Blå i 2016: Kaos, vold, høyt rusnivå og mange politiutrykninger

Natt til søndag var ikke første gang politiet har måttet rykke ut med store styrker til det utestedet etter en alvorlig voldshendelse.

9. juli i fjor ble fire personer skutt ved utestedet, en 24 år gammel norsk mann ble siktet for drapsforsøk.

Politiet har ved flere anledninger forsøkt å ta skjenkebevillingen fra Blå. I 2016 var kaos, vold, lange køer, høyt rusnivå og svært mange politiutrykninger begrunnelsen for at de ønsket å stenge det kjente utestedet.

«Volden og ordensforstyrrelsene har funnet sted jevnlig. Nivået er etter politiets vurdering klart uforenelig med forsvarlig drift», skrev politiets utelivsgruppe i en syv sider lang rapport om det populære klubb- og konsertstedet ved Akerselva.

Utestedet måtte stenge dørene, men byrådet grep inn. I september 2016 fikk Blå skjenkebevilling for ett år.

Blå gjennomførte etter dette en rekke tiltak. I fjor fikk de skryt av politiet for jobben de hadde gjort.

– Vi syntes det tok lang tid før vi så noen bedring, men de siste to til tre månedene har stedet iverksatt tiltak som har hatt en veldig positiv effekt, sa Lasse Johnsen avsnittsleder i Oslo-politiet til Aftenposten.