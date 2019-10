I snart 20 år har Oslo kommune arbeidet med planer for å bygge en ny bydel på Filipstad, det store havneområdet lengst vest i Oslo sentrum. Nå er arbeidet på oppløpssiden, før sommeren 2020 skal bystyret vedta en overordnet reguleringsplan.

Men hva, hvor mye og hvor høyt skal det bygges? For eierne står milliardverdier på spill.

«Hvordan kan og bør Filipstad utvikles?» spør Bane Nor, den av to store offentlige grunneierne, når de inviterer til dagskonferanse. Her skal eierne legge frem planene sine, mens byrådet skal presentere sine visjoner for området og kommunens byråkrater forklare hvordan de skal bidra.

Billettprisen på den seks timer lange seansen er 4950 kroner pr. person.

Kunne tenke seg å delta

Prisen får bydelspolitiker Tore Wilken Nitter Walaker (Venstre), som selv har bodd i nærområdet i mer enn to tiår, til å reagere kraftig.

– Vi må ha en innbyggerstyrt, ikke en utbyggerstyrt byutvikling. Man må gjerne diskutere planene på en slik konferanse, men det er ikke medvirkning, sier han.

Fakta: Oslos indrefilét Filipstad er et 300 mål stort havneområde, vest for Aker brygge og Tjuvholmen. I 2000 vedtok bystyret at området skulle frigjøres til byutvikling. Det eies av Oslo havn og Bane Nor Eiendom. Prosessen har tatt svært lang tid. Sommeren 2019 presenterte det rødgrønne byrådet sitt forslag. Det ble i august formelt oversendt til bystyret, som skal ta den endelige beslutningen. Byrådet vil blant annet ha 3300 boliger, en stor park, ny skole og barnehage, og de åpner for å flytte konserthuset dit, de ønsker et hotell- og kongresssenter og de ønsker at Kiel-fergen fortsatt skal holde til der.

Walaker påpeker at han, i likhet med mange andre, gjerne kunne tenkt seg å delta på en konferanse som dette, men at den høye prisen gjør det svært vanskelig. Han advarer mot en transformasjon av området hvor grunneierne setter for mange av premissene.

– Jeg frykter at det blir en bydel hvor man ikke tar hensyn til hva Oslo-folk faktisk ønsker seg der og hvor det blir svært høy utnyttelse, med noen plaster på såret til befolkningen, sier Walaker.

Hvor stor skal parken være?

Nå ligger Filipstad-planene til behandling hos bystyret. Walaker frykter at bystyret har fått en fastspikret pakke i hendene, med bare små muligheter for justeringer.

For eksempel har bydelspolitikerne ønsket seg en svømmehall på Filipstad, siden dette er mangelvare. Alle innendørs offentlige bad i Oslo ligger i dag øst i byen. De er ikke blitt hørt av byrådet.

For flere år siden ble det gjennomført en stor, alternativ prosess for Filipstad, hvor både arkitekter og lokale krefter deltok. Planforslaget kalles «Fjordbyparken».

En viktig del av forslaget er å legge terminalområdet til Kiel-fergen, med containere, under bakken. Slik kan det frigjøres plass til et langt større parkområde langs sjøen enn planlagt.

Et enstemmig bydelsutvalg i bydel Frogner, hvor Filipstad ligger, har bedt om at «Fjordbyparken» vurderes på lik linje med grunneiernes og Plan- og bygningsetatens egne forslag, for deretter å legges frem for bystyret som alternativ. Det er ikke blitt gjort.

Slik forsvarer Bane Nor billettprisene

Kommunikasjonsdirektør Kristin Paus i Bane Nor påpeker at konferansen ikke er rettet mot interesserte naboer.

«Dette er en fagkonferanse som først og fremst henvender seg til profesjonelle aktører i eiendomsmarkedet og ikke til privatpersoner», skriver hun i en epost.

Hun sier at billettprisen ligger på helt vanlig nivå for dagskonferanser i det såkalte business to business-markedet.

Aftenposten har spurt om Bane Nor planlegger andre informasjonstiltak fremover. Svaret er foreløpig nei.

«Vi har ingen konkrete planer om dette nå, men i forbindelse med fremtidige detaljreguleringsprosesser vil det selvsagt bli beboerinvolvering og medvirkningsprosesser», skriver Paus.

På spørsmål om hva Bane Nor konkret har gjort for å involvere nærmiljøet i prosessen hittil, svarer hun at dette er ivaretatt av den kommunale Plan- og bygningsetaten og ikke av dem som grunneier.