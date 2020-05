Nye løsninger brer om seg i utelivet. Nå kan du gå på restaurant nesten uten å ta på ting.

Stadig flere steder lar gjestene bestille og betale via kontaktløse løsninger. Kaja Skovborg-Hansen ved Vippa sier tjenesten Ordr har gjort det mulig for dem å åpne nå.

Gard Veiset får dagens lunsj på bordet. Han har betalt og bestilt på mobilen. Restaurantene får åpne igjen, men de må følge strenge regler. Mobilen gjør lunsjen litt enklere. Dan P. Neegaard

Onsdag jublet utelivet og gjestene i vårsolen. Det var lov å servere alkohol igjen etter seks hvite uker.

Men gjenåpningen kom ikke uten restriksjoner. Større avstand mellom bordene og ingen bestilling i baren er to av de nye kriteriene utestedene må forholde seg til.

Derfor kaster flere utesteder seg over digitale løsninger som gjør at mat og drikke både kan bestilles og betales via mobiltelefonen, uten noe behov for fysisk kontakt.

– Jeg har bestilt mac & cheese på Vipps, forteller Gard Veiset. Han sitter under en parasoll på uteserveringen til Grådi på Tøyen.

Han er fornøyd. Det var enkelt å finne ut hva han ville ha. Brått står maten på bordet. Han kan spise og dra igjen uten å ta i hverken meny, kortterminal eller servitør. Et glass hylleblomst-saft fukter strupen.

– Jeg går nok over til cocktails i helgen, sier Veiset.

På restauranten Grådi er menyen lagt inn på Vipps slik at gjestene kan bestille og betale derfra. Erica Djunawar lærer opp Danial Haynes i det nye systemet. Dan P. Neegaard

Mer effektivt

Grådi bruker Vipps for å redusere kontakten mellom gjester og ansatte. Ved å søke opp Grådi under fanen «Betal» kan gjestene bestille og betale det de vil spise og drikke. Bestillingen går direkte inn til kjøkken og bar. På bordene ligger det ark med instruksjoner, slik at gjestene forstår opplegget.

Servicen ville blitt dårligere og mindre effektiv uten, mener restaurantsjef Erica Djunawar.

– Vi er færre ansatte på jobb enn til vanlig. Det ville tatt lang tid for gjestene å få bestille, betale og få servert mat og drikke, sier restaurantsjefen.

Spesielt de yngre gjestene setter pris på mobilbetaling, opplever Djunawar. De tar fortsatt imot manuelle bestillinger fra dem som ikke vil bruke mobilen.

Fakta Oslos krav til serveringsstedene: Kun de som har registrert seg hos Næringsetaten, kan skjenke alkohol.

Det skal utarbeides en egen risikovurdering for smittevern.

Bordservering.

Flere enn fem personer skal ikke være sammen i gruppe med mindre de er en del av samme husholdning.

Det skal være én meter avstand mellom ulike grupper av gjester eller en likeverdig løsning som gir minst like god beskyttelse (f.eks. skillevegger).

Serverings- og skjenkesteder bør, så langt det er praktisk mulig, tilrettelegge for at det er minst én meters avstand mellom alle gjester.

Skjenketid til kl. 23.30 og åpningstid til kl. 24.00. Vis mer

På Grådi går en bestilling fra Vipps rett inn på kjøkkenet. Så kan daglig leder Jonas Hagman kaste seg over grytene. Dan P. Neegaard

130 nye bedrifter daglig

Siden 12. mars har omtrent 130 nye bedrifter tatt i bruk Vipps hver dag innen mange ulike bransjer.

– Spesielt innen servering har det vært stor pågang fra bedrifter som tar i bruk nye kreative løsninger for hjemlevering og lignende. I tillegg har mange gjort seg klare for å åpne igjen, sier kommunikasjonssjef i Vipps, Hanne Kjærnes.

Vipps har 3,8 millioner brukere og er klart størst innen mobilbetaling. De har gått fra å være en tjeneste for venner som skylder hverandre penger, til å bli et sted hvor man kan betale faktura, restaurantregninger og så videre.

Men de er ikke alene om mobile løsninger. Apple og Google har egne betalingsløsninger for mobil, som flere av de største bankene støtter.

Den nye tjenesten Ordr lar gjestene bestille og betale mat uten å bruke kortautomater eller laste ned en app. Selve betalingen foregår ved å registrere bankkortet eller ved å bruke Vipps.

– Drømmen var å lage en helt ny metode for bestilling og servering av øl, vin og mat på puber, kafeer og restauranter, sier Edwin Fjeldtvedt, gründeren bak Ordr.

Fakta Dette er Ordr: En løsning for å bestille mat og betale for den bare ved å bruke mobilen.

En restaurant eller bar legger inn menyen på profilen sin. Derfra kan du velge hva du vil ha og om du vil spise ved bordet eller ta med maten.

Du trenger ikke å laste ned en app. Du bruker kameraet til å ta bilde av en QR-kode. Så betaler du med Vipps eller bankkort.

Det koster restaurantene 1500 kroner i måneden å bruke Ordr.

Over 75 barer og restauranter i flere byer bruker tjenesten. I Oslo er det blant andre: Bar Vulkan, Delicatessen på Aker brygge, Grünerløkka og Majorstuen, Lucky Bird, Albatross og Vippa, for å nevne noen. Vis mer

– Vi hadde truffet en nerve hos bransjen

– Vi forsto at vi hadde truffet en nerve hos bransjen, sier Edwin Fjeldtvedt, som startet Ordr. Privat

Nå er det ett år siden den tidligere håndballspilleren etablerte Ordr. Gjestene bruker mobilkameraet til å skanne en QR-kode hos restauranten. Gjestene får opp en meny og betalingsløsninger – for eksempel Vipps.

De første testene med Ordr startet i høst. Nå bruker flere restauranter i Oslo og andre byer tjenesten.

– Interessen var stor. Vi forsto at vi hadde truffet en nerve hos bransjen, sier Fjeldtvedt.

Gjestene slapp å vente på servitørene, og servitørene kunne konsentrere seg om å hjelpe gjestene. Det fungerte. Fremtiden så lys ut.

Så kom krisen

Men så ble restaurantene stengt. Det skjedde midt i lanseringsfasen for gründerselskapet:

– Da så vi rimelig mørkt på det, sier Fjeldtvedt.

Men de så raskt muligheter i smitteverntiltakene. De siste to ukene har mer enn 100 barer og restauranter tatt kontakt for å komme i gang, og over 75 steder bruker allerede Ordr.

Unngår kø

Kaja Skovborg-Hansen, som driver Vippa på Vippetangen, sier det er en løsning som Ordr som har gjort det mulig å åpne nå. Onsdag gikk det bra. Selv med godt besøk var det ingen kø, ifølge Skovborg-Hansen. Hun er positiv til mobilbetaling, også uavhengig av smitteverntiltakene.

– Det er for tidlig si om dette blir varig. Vi har brukt den i noen få dager. For vår del tror jeg det er smart med løsninger som gjør at kunder slipper å stå i kø. Så kan de heller bruke mer tid ved bordet, sier hun.