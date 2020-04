Søndag ble det utendørs vielse ved skolen der de to ble kjærester for ti år siden.

De to møtte hverandre da de begynte i første klasse på Oslo katedralskole «Katta».

5. april 2010 ble de sammen og ti år senere giftet de seg utenfor inngangen til skolen i Frimanns gate.

Bryllupet har vært planlagt lenge, men stedet der brudeparet skulle ta imot gjestene og holde den borgerlige seremonien har stengt på grunn av koronakrisen.

– Det er datoen som er viktig for oss. Når det ikke lot seg å arrangere bryllupet som planlagt, ble det dette vi klarte å få til, forteller brudgom Jan Matias Ørstavik.

Hans O. Torgersen

Parets to sønner, Sverre Matias (3) og Adrian Rivø (5 md.), og en liten gruppe familie og gjester samlet seg ved 13-tiden ved inngangen med inskripsjonen «Schola Osloensis».

I god avstand fra hverandre ble det skålt i champagne etter at Elisabet Vatne-Lund fra Humanetisk forbud hadde forestått vielsen, som også ble overvært av tilfeldige naboer og forbipasserende.

– Det blir fest også, men på et senere tidspunkt, etter at dette med korona er over, forteller Ørstavik.