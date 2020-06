Buss for tog skapte kaos i morgenrushet. – Dette er helt håpløst

Smekkfulle busser og trange T-baner. Passasjer på Østfoldbanen beskriver mandagens morgenrush som kaospreget. Nå tar Vy selvkritikk og lover et bedre tilbud tirsdag.

Fra og med mandag morgen kjøres det buss for tog på Østfoldbanen. Berit Roald / NTB scanpix

I sommer kjøres det buss for tog på flere strekninger på Østlandet. Bane Nor skal utføre arbeid på både Østfoldbanen og i Lieråsen tunnel. Arbeidene pågår i seks uker.

Mandag morgen var sommerens første dag med buss for tog på Østfoldbanen. Bussene kjører, i likhet med togene, med halv kapasitet av hensyn til smittevernet.

Morgenrushet på Østfoldbanen gikk imidlertid ikke smertefritt, ifølge passasjer Bernt Roger Eliassen. Han har pendlet fra Oppegård i over 20 år og er godt vant med buss for tog i sommermånedene. Likevel beskriver han en mandagsmorgen preget av kaos og sprengt kapasitet.

– I dag var det helt håpløst, sier han.

Mandag morgen var det satt opp buss for tog på Østfoldbanen. Flere passasjerer skal ikke ha kommet med bussen, som for tiden kjører med halv kapasitet av hensyn til smittevernet. Bernt Roger Eliassen

– Helt talentløst

Eliassen reiste fra Oppegård stasjon klokken 07.03. Da kom det én buss, som allerede var halvfull. På Oppegård skal titalls passasjerer ha gått om bord i bussen.

Eliassen endte i likhet med andre opp med å dele en toseter med en annen passasjer, selv om det i utgangspunktet kun skal sitte én passasjer på hver toseter. Folkehelseinstituttets anbefalinger er fremdeles 1 meters avstand til andre og 1 meters avstand fra skulder til skulder der man sitter ved siden av hverandre.

Etter Oppegård stasjon var bussen full, og den måtte ifølge Eliassen kjøre fra samtlige passasjerer på de neste stasjonene inn mot Oslo. Passasjerene som da ikke kom med bussen, skal ha fått beskjed om å vente på neste avgang – 30 minutter senere.

– Jeg er godt vant med buss for tog, men dette var helt talentløst. Vy kan ikke erstatte kapasiteten på et tog med én buss, der halvparten av setene er sperret av. Hva har de tenkt på? spør Eliassen.

Fulle T-banevogner på Bryn

Passasjerer mellom Ski og Oslo S skysses til Brynseng. Derfra må passasjerene ta seg inn til sentrum med T-bane. Eliassen mener heller ikke dét kan være gjennomtenkt.

– Det var jo midt i rushet, så disse T-banene var jo allerede ganske fulle. Om vi ikke sto som sild i tønne, så var det i alle fall godt over grensen for godt smittevern, sier Eliassen.

– Ruter ber passasjerer vente på neste bane dersom det er fullt. Hvorfor gjorde du ikke det?

– For å være ærlig så gjorde jeg faktisk det. Jeg så jo at det ble veldig fullt. Resultatet ble at jeg kom syv minutter for sent til et Teams-møte, sier han.

Eliassen setter spørsmålstegn ved hvorfor Vy ikke heller kjører passasjerene rett til Oslo S for å unngå å belaste T-banen. Han mener det må være mulig i år, da det er langt færre turistbusser i Oslo som følge av korona.

– Jeg forventer at Vy setter opp flere busser, hyppigere avganger og vurderer å kjøre bussene inn til Oslo sentrum, sier han.

Gina Scholz er kommunikasjonssjef i Vy. Vy

Vy: – Vi er veldig lei oss

Kommunikasjonssjef Gina Scholz i Vy bekrefter at kapasiteten på bussene var for dårlig i morgentimene. Hun skriver i en e-post at dette ble tatt tak i fra kl. 07 i morges, og at de har satt i gang tiltak slik at det blir flere busser tirsdag.

Bussene skal gå hvert 20. minutt, og Vy har ekstra busser i beredskap. Kundeveilederne skal også være ekstra godt forberedt for morgendagen.

«Det er viktig for oss og kundene at dette blir en bedre opplevelse i morgen og resten av sommeren. Vi er veldig lei oss for at ting ikke fungerte helt som det skulle i morges», skriver hun.

Videre opplyser Scholz at løsningen med å kjøre passasjerer til Brynseng har vært benyttet i flere år. Bakgrunn er at det i Oslo sentrum er stor trafikk fra før, og at det er utfordrende å skulle kjøre mange ekstra busser inn og ut av sentrum, og i området rundt Jernbanetorget og Bjørvika.

I sommer er det også er buss for T-bane, buss for trikk, samt arbeid i Vålerengtunnelen.

«Det blir rett og slett trafikkork. Ved å benytte Brynseng får vi brukt allerede eksisterende kollektivtilbud og vi får fordelt trafikken til flere knutepunkter i og rundt Oslo», skriver hun videre.

Vy oppfordrer passasjerer til å unngå reiser som ikke er nødvendige, reise på andre tider på døgnet eller å fortsette med å jobbe hjemmefra.