Oppfordrer folk til å være kreative i sommervarmen

Når mange må feriere i Norge i sommer, kan det bety tettere kontakt mellom mennesker på strender og andre badeplasser i Oslo. – Vi må vurdere situasjonen fortløpende, sier Bymiljøetaten.

Anne (13), Henny (14), Augusta (14), Justine (14), Josephine (15) og Eva (15) koste seg i solen på Hukodden onsdag ettermiddag. Venninnegjengen hadde stranden nesten for seg selv. Når sommeren slår inn for fullt, vil det neppe vare. Dan P. Neegaard

Strålende solskinn, men fremdeles lite med folk. Det var situasjonen på Hukodden onsdag ettermiddag. Slik kommer det neppe til å bli utover sommeren.

Det trodde i hvert fall en venninnegjeng som hadde slått seg til i den solvarme sanden.

– Om sommeren er det normalt veldig fullt her, og det kan det bli i år også, sier Anne (13), som er på Hukodden med fem venninner fra Den franske skolen i Oslo.

– Kommer folk til å holde avstand, tror dere?

– Folk kommer kanskje ikke til å bry seg så veldig, siden det da kommer til å være så lenge siden dette startet, svarer venninnen Eva (15).

Like bortenfor koser Sigrid Elise Wik seg sammen med barna Konrad (4) og Elise (2).

– Det er allerede vanskelig å etterleve helserådene med så små barn, sier hun.

Barna gjør som de vil. Hun håper myndighetene kommer til å åpne for reiser til Norden, siden familien har et sommersted i Sverige.

Sigrid Elise Wik og barna Konrad og Elise leker sanden på Huk. Wik sier det ikke er lett å følge smittevernreglene med små barn som løper rundt. Dan P. Neegaard

Mange flere besøkende enn vanlig

Når flere enn vanlig vil feriere i Norge i sommer, kan det øke trykket på både offentlige og private badeplasser. Bymiljøetaten i Oslo fikk merke det allerede før påske.

– Vi har hatt veldig mange flere besøkende tidligere i år enn før. Tidligere har badesesongen startet ca. etter påske, men i år har vi hatt besøkende også før. Men vi opplever at folk følger helsemyndighetenes råd, sier avdelingsdirektør for park og byrom Helene G. Berger ved Bymiljøetaten i Oslo.

Hun sier at etaten tar sikte på å holde mest mulig åpent i sommer, slik at folk har mulighet til å spre seg utover.

Har ikke myndighet

– Er dere bekymret for stor befolkningstetthet?

– Vi vet at det blir mye folk på finværsdager. Før påske var det like mange i Hvervenbukta som på en av de varmeste sommerdagene i fjor. Vi har dialog med kommuneoverlegen og med bydelsoverlegene om hvordan vi skal håndtere det. Men Bymiljøetaten har ikke myndighet til å be folk om å spre seg. Da må vi i tilfelle ha fått pålegg av kommuneoverlegen og bydelsoverlegene, hvis de mener at smittevernet ikke er overholdt, sier Berger.

– Hva kan dere gjøre?

– Vi kan informere, og det gjør vi. Vi har plakater om håndvask, og vi oppfordrer folk til å finne steder de kanskje ikke har oppsøkt før. Vi har spesielt drevet en tung kampanje på sosiale medier, rettet mot unge brukere som gjerne bruker Sørenga mye. Og akkurat på Sørenga har vi begrensninger på hvor mange som kan oppholde seg på flytedelen.

I tillegg har etaten sørget for hyppigere renhold av de offentlige toalettene på de ulike stedene.

Bymiljøetaten er nå i gang med å observere ulike parker, strender og byområder der folk ferdes mye for å se om områdene må reguleres i sommer. Dan P. Neegaard

– Bare folk bruker hodet, går det bra

Smittevernoverlege for Oslo kommune, Tore Steen, tror det går bra.

– Når det gjelder badeplassene, tenker jeg at de samme problemstillingene gjelder som for parkene. Det kan bli mye folk på fine dager. Men hvis folk bruker hodet sitt, så tror jeg at dette vil gå bra, sier Steen.

Han viser til situasjonen på Sørenga tidligere, i april, hvor vektere passet på at det ikke var mer enn 200 samtidig inne på flytedelen.

– Oppstår det spesielle problemer, må vi ta det fortløpende, sier han.

Etter en kald start på mai er temperaturene i Sør-Norge på vei oppover, melder Meteorologisk institutt på Twitter:

– Hvilke råd har du til dem som gjerne vil ut og bade når temperaturene kryper oppover?

– Folk har godt av å komme seg ut, og vi regner ikke med at viruset smitter gjennom vann. Men avstandskravet må de overholde. Det kan også være lurt å lete etter nye steder å bade, slik at ikke de mest populære stedene blir overbefolket. Det finnes mange muligheter, også i ferskvann, sier Steen.

– Men når det ble problemer på Sørenga alt før badesesongen startet, er ikke det et tegn på at det kan bli problem igjen så fort det blir varmt?

– Vi har god kontakt med Bymiljøetaten, og da det ble problemer på Sørenga ble det løst raskt. Jeg ser ingen grunn til å sette inn begrensninger på forhånd, men vi må se hvordan det utvikler seg, sier Steen.

Slik så det ut på Sørenga da godværet kom 22. april. Sikkerhetsvakter passet på at det ikke var for mange inne på sjøbadet samtidig. Ketil Blom Haugstulen

Observerer alt nå

Bymiljøetaten er nå i gang med å observere ulike parker, strender og byområder der folk ferdes mye.

– Vi kan ikke forutse om det plutselig blir veldig populært å dra på en enkelt plass. Blir det for eksempel fullt på Huk, må vi kontakte bydelsoverlegen. Men vi er ute og observerer nå, og vi har automatiske publikumstellere både langs Akerselva og på Sørenga. Der ble det mest trøkk da Norge stengte ned, sier Berger.

Ruter har begrensninger på sine båter ut til øyene i Oslofjorden. Antallet passasjerer på hver avgang er kuttet fra 240 til 50.

Mulig å sette inn flere vektere

Bymiljøetaten kommer ikke til å legge begrensninger på hvor mange som får dra til hver enkelt badeplass slik situasjonen er nå, informerer Helene G. Berger. Men det er en mulighet å bestille vektere.

– Vi kommer til å ha livreddere der vi pleier. Nå er vekterne også med på å regulere hvem som er på flyteren på Sørenga. På samme måte kan det hende vi bestiller vektere hvis det blir veldig mye folk i enkelte anlegg. Vi er også i dialog med politiet og Salto-gruppen, og de er veldig på, sier hun.

Antallsbegrensningen på maksimalt 200 personer på Sørenga blir en fortløpende vurdering knyttet opp mot rådene fra myndighetene.

