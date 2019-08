1. Elektronika møter klassisk

SALT vis-à-vis Operaen er blitt en yndet arena for aktiviteter. Denne helgen ser en ny festival dagens lys. Festivalen har fått navnet Oslo Classics 2019 og fokuserer på klassisk musikk i møte med elektronisk musikk.

Dette er en festivalform det ikke finnes maken til i Norge, mener festivalildsjel Bendik Finnerud.

– Målet for det hele er å vise hvor allsidig og tøft et symfoniorkester kan låte og ikke minst skape og videreutvikle et helt nytt musikkuttrykk. Det vanlige er at man legger på noen strykere oppå en låt, som ofte fremstår som en klisjé. Vi jobber orkestralt med verkene fra bunnen av, og de får et helt nytt lydbilde, sier Finnerud.

Finnerud er ikke i tvil om at den klassiske konsert- og festivalformen må nå ut til et bredere og yngre publikum.

– Du ser det på festivaler over hele landet at publikumet har et høyt alderssnitt. Det klassiske lydbildet har et så stort spenn. Jeg håper at vi med dette kan nå ut til en mye mer allsidig publikumsgruppe enn dem som tradisjonelt går på klassisk konsert, sier Finnerud.

Øverst på programplakaten står Carl Craig, som regnes som en av verdens aller fremste innen den elektroniske musikkarenaen, da både som DJ og produsent. Craig fremførte nettopp albumet Versus i Royal Albert Hall. I Oslo fremfører han et nytt arrangement, bestilt og skrevet spesielt for KORK.

Fullt program finner du på www.osloclassics.com

Hvor: SALT

Når: Fredag og lørdag fra kl. 17.00

2. Musikalsk samarbeid ved vannet

Ketil Blom Haugstulen

Gåsehud ved fjorden viser seg for første gang for publikum denne helgen. Lørdag spiller blant andre Anneli Drecker, Anita Skorgan, Bendik Hofseth, Silje Nergaard og Solveig Slettahjell.

– Alle har fått i oppgave at de skal gjøre noe sammen med en av de andre artistene. Det har resultert i at Anita Skorgan og Solveig Slettahjell skal synge med gospelkoret Safari, og strykekvartetten Engegård Quartet skal opptre sammen med Anneli Drecker. Det blir sikkert flere varianter også, sier festivalarrangør Christer Falck.

Søndag blir det både musikk og litteratur hvor Jo Nesbø skal bokbades og holde konsert. Videre dukker også Ketil Bjørnstad og Lars Saabye Christensen opp.

Fullt program for festivalen finner du på www.xn – gsehud-iua.no/program

Hvor: Sæterstranda, Mosseveien 211

Når: Fredag kl. 21.00, lørdag og søndag kl. 19.00

3. Mørk filmfestival

Miho Film

Er du glad i grøssere og annen mørk filmunderholdning? Da bør du sjekke ut Ravenheart, som er et nytt tilskudd i Oslos festivalverden og inviterer til en helg med fantasy, science fiction og horror.

I tillegg til et stort kortfilmprogram markeres tiårsjubileet til Død Snø, filmen som var med å åpne dørene for den norske skrekkfilmen til utlandet.

Fullt program finner du hos www.cinemateket.no

Hvor: Cinemateket, Dronningens gate 16

Når: Torsdag til lørdag

4. Litteraturfest

Øyvind Eide

LitteraturOslo retter blikket mot samtidslitteraturen i alle dens former og variasjoner. Fredag blir det en samtale med den danske poeten og forfatteren Theis Ørntoft om litteratur og miljø. Lørdag blir det teatersalong med den Pulitzer-prisvinnende dramatikeren Ayad Akthar i forbindelse med stykket Krenket.

Fullt program for festivalen finner du på www.litteraturoslo.no

Hvor: Forskjellige scener

Når: Torsdag-lørdag

5. Mote møter kunst

Mote og kunst møtes under festivalen Fushion, som arrangeres for første gang av Oslo Runway og Collective Oslo Fashion Art Festival. Det blir spennende møter mellom artister og designere som prøver å sprenge grensen mellom kunst og mote.

Fullt program finner du på www.fushionoslo.com

Hvor: Forskjellige scener

Når: Torsdag til lørdag

6. Sirkusfestival

Jon Hauge

For ellevte året på rad kommer Sirkuslandsbyen til Torshovparken. Her kan både voksne og barn kan la seg forføre av sirkusets magi, le seg skakke av klovnerier, fryse på ryggen av halsbrekkende stunts og imponerende ferdigheter.

Hvor: Torshovparken

Når: Varer til 8. september