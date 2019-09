Ute var det vått og regntungt. Men inne i Oslo rådhus varmet ordene. Det skulle handle om forslaget hans, men det handlet vel så mye om mannen.

– Jeg vil takke deg for å i en rekke saker ha reist respekten for menneskeverdet og en anstendig politikk, sa ordfører Marianne Borgen (SV).

– Du er en helstøpt politiker og et helstøpt menneske. Tusen takk for det, sa Borgen også.

Etter tur var alle partier i bystyret på talerstolen.

Dette var Erik Lundes siste møte. I sine åtte år der har han ikke vært den som snakker i de største overskriftene. Men få, om noen politiker i bystyret høster så stor anerkjennelse på tvers av det politiske spekteret som ham.

– Du fikk gjennomslag for en handlingsplan mot menneskehandel, du har fått forslag vedtatt om å melde Oslo inn i nettverk mot antisemittisme. Du har bidratt med mye bra og gitt politikken et menneskelig ansikt. Du vil bli savnet i Oslo-politikken, sa Frode Jacobsen (Ap).

Også norske romer ble forsøkt utryddet

Forslaget fra Erik Lunde, KrFs ene representant i bystyret, var å reise et offisielt minnesmerke i Norge over porjamos, altså nazistenes folkemord på romer.

Det finnes ikke.

– Forslaget er del av en politisk tradisjon som Erik Lunde har stått for, med særlig omtale for dem som både er og har vært nederst på rangstigen. Du løftet viktige problemstillinger da våre partier satt i byråd sammen. jeg håper det skjer igjen, men da blir det uten deg, sa Eirik Lae Solberg (H).

Om lag 100 romer, eller romfolk som de ofte kalles, som hadde statsborgerskap eller sterk tilknytning til Norge ble drept under 2. verdenskrig i nazistenes forsøk på å utrydde dem som gruppe i Europa.

– Jeg kom på tanken da jeg besøkte minnesmerket for romer i Berlin. Under nazismen var det ikke bare jøder, men også flere andre grupper, som ble forsøkt utryddet. Romene var blant dem. Men vi har ikke så mye å være stolte av på dette området i Norge heller, sa Lunde.

Han minnet om at det bare er fire år siden norske rom fikk en offisiell beklagelse fra statsministeren, på vegne av Norge, for hvordan de som gruppe i flere tiår etter 2. verdenskrigs slutt ble behandlet.

– Det tok lang tid før staten offisielt beklaget. Noen ganger er det viktig med minnesmerker som minner oss på det ubehagelige i vår historie, sa Lunde.

– Ville ikke skjedd uten deg

Det var et enstemmig byrådet som ga sin tilslutning til at Oslo skal kontakte regjeringen for å få reist et minnesmerke over porjamos.

– Dette ville aldri skjedd, hadde det ikke vært for forslaget fra Erik Lunde, sa Eivor Evenrud (Rødt).

– Det tok tid å få på plass et minnesmerke for folkemordet mot jødene. Det tok tid, i europeisk sammenheng, å erkjenne bestialiteten de homofile ble utsatt for, og det har tatt tid å ta innover seg det romfolket ble utsatt for, sa Harald Nissen (MDG).

– På vegne av Frp vil jeg takke for godt samarbeid og ønske deg lykke til videre, sa Carl I. Hagen.

Flytter sørover

Etter åtte år som bystyrerepresentant i Oslo, flytter sørlendingen Lunde til Kristiansand. Han har i senere år vært en viktig KrF-politiker.

I partistriden i KrF var han på «rød» side, men i Oslo har han forsvart et borgerlig samarbeid. Han deltok blant annet i Granavolden-forhandlingene om den nåværende regjeringserklæringen.

Ny toppkandidat for Oslo KrF - som de siste periodene har vært bystyrets minste parti, med 1 av 59 plasser - er Andreas Hasle.

Lunde selv? Han har ikke utelukket et politisk comeback – på Stortinget.

– Til representanten Erik Lunde vil jeg bare si takk for alt ... så langt, sa Hallstein Bjercke (V).