Onsdag gikk Venstre hardt ut mot MDG i Aftenposten og kritiserte fellingen av flere trær i Olav Vs gate og i Thorvald Meyers gate.

Eirik Lae Solberg, Høyres byrådslederkandidat i Oslo, har slengt seg på kritikken og delte torsdag et bilde av selv på Facebook der han omfavner et tre ved Nationaltheatret T-banestasjon. Til bildet skriver han at han heller vil være en «tree hugger» enn en trehugger.