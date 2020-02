BMW kjørte på elsparkesyklist og stakk av

– En person på elsparkesykkel har litt smerter i hodet. Sånn sett er ikke skadene så alvorlige. Det som er alvorlig her, er at bilføreren stakk av fra et uhell, sier Per-Ivar Iversen, operasjonsleder i Oslo politidistrikt.

Det var en politipatrulje som ble gjort oppmerksom på sammenstøtet som skjedde på Ring 2 i krysset Christian Michelsens gate og Fagerheims gate ved 18.15-tiden tirsdag. Bilen fortsatte videre i retning mot Ullevål sykehus.

– Vi antar at den har fått skader på fronten. Nå ser vi etter bilen. Og så ønsker vi tips fra publikum hvis noen ser en svart BMW med skader i fronten, sier Iversen.