Striden om E18 vest for Oslo går fra stiv til sterk kuling. Onsdag bestemte formannskapet i Bærum seg for å legge på is et vedtak som skulle sikre fremdrift av Fornebubanen og videre boligutbygging på Fornebu.

Budstikka, som var først ute med nyheten, skriver at Bærum på denne måten legger press på Stortinget for å få vedtatt bompengeproposisjonen (finansieringsplanen) for E18.