Den 20 år gamle mannen ble mandag siktet for drap eller medvirkning til drap på Halil Kara (21), som ble skutt og drept utenfor Prinsdal Grill sent om kvelden fredag 10. januar.

Etter flere dager på flukt ble 20-åringen pågrepet torsdag klokken 05.55 utenfor Szeged i Ungarn, på en grenseovergang til Serbia. Kort tid etter at politiet i Oslo fikk beskjed om pågripelsen, sendte norsk påtalemyndighet de nødvendige dokumentene til ungarsk påtalemyndighet med sikte på en rask utlevering.

Allerede dagen etter kom svaret fra Ungarn.

– Vi har fått klarsignal fra ungarske myndigheter til å hente ham som torsdag ble pågrepet på grensen til Serbia, sier politiadvokat Anne Marie Hustad til Aftenposten til Aftenposten.

– Når kan dere hente ham?

– Vi vil gjøre det så snart som mulig.

Etterforskningen av drapet, som fremstår som en målrettet handling, fortsetter gjennom helgen.

– Vi begynner å få god oversikt over hendelsesforløpet, men det er fortsatt mange ting vi må undersøke nærmere, sier Hustad.

I tillegg til 20-åringen er to andre, unge menn siktet i saken. En er 20 år gammel, den andre 18 år. De er begge varetektsfengslet.

– Det har vært en veldig intens fase i etterforskningen, med en omfattende innhenting av informasjon. Det er en samlet etterforskning som har ført til disse siktelsene.

Mye politi på Holmlia

Samtidig som etterforskningen fortsetter, er politiet tidvis svært synlig til stede i Prinsdal og Holmlia-området. Midt på dagen fredag var det minst fem sivile og uniformerte patruljebiler i området. Dette er en del av politiets innsats for både å skape trygghet og å forebygge flere voldshendelser.

Hans O. Torgersen

– Det vi gjør nå er å være synlig til stede for å hindre at det skjer noe på nytt. I enkelte miljøer er tanken på hevn en del av bildet. Det ser vi også etter hendelser med ungdom helt ned i 14–15 års alderen, sier politiinspektør Jon Roger Lund, sjef for politiet i Oslo Øst.

De sivile og uniformerte patruljene er også til stede for å komme i kontakt med folk som kan ha informasjon, både om tidligere hendelser og om ting som kan skje.

– Vi ønsker at de som har den typen informasjon tar kontakt med politiet, sier Lund.

– Ikke ty til hevn

Han skryter av samarbeidet som politiet har med en lang rekke lokale aktører, fra bydelsadministrasjonen til frivillige organisasjoner, forretningsdrivende og moskeene.

– Moskeen har vært veldig gode på å legge til rette for sorgprosessen etter det som har skjedd, sier han.

Politiet vil gjennom helgen ha beredskap i området.

– Vi vet at det er mange som er i sorg og fortvilelse over å ha mistet en god kamerat. Vi utelukker ikke at det er noen med hevntanker. Jeg vil oppfordre til at man lar politiet jobbe med å få frem rettferdigheten her og at man ikke tyr til hevn. Vi har ingen flere å miste, sier politiinspektør Lund.