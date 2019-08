Økning av gonoré i Oslo

I 2009 ble det registrert 116 smittetilfeller i hovedstaden. I fjor var tallet 1.038, noe som er nesten en nidobling på ti år, skriver VG.

Overlege Hans Blystad ved Folkehelseinstituttet sier til avisen at hovedårsaken til økningen er at flere menn har sex med menn, da særlig i Oslo.

– Det er den samme utviklingen vi har sett i de fleste land i vestlige Europa og USA, hvor antall HIV-smittede blant denne gruppen går ned, mens tilfeller av gonoré og syfilis stiger. Smitte av gonoré og syfilis har i mindre grad økt blant heteroseksuelle, sier Blystad.

Flere som får gonoré, er også resistente mot antibiotika. På grunn av det anser Folkehelseinstituttet gonoréøkningen som den største utfordringen med kjønnssykdommer i Norge.

– Det finnes faktisk gonorébakterier som så å si er ubehandlbare. Disse er ikke et klinisk problem i Norge ennå, men når de finnes i Asia og andre land i Europa, er det vel bare et tidsspørsmål før vi ser dem her, sier professor Ørjan Olsvik i medisinsk mikrobiologi ved Universitetet i Tromsø til avisen.

Overlege Blystad sier at folk må bli flinkere til å bruke kondom både ved oralsex, analsex og vaginal sex dersom forekomsten av bakterien skal gå ned.