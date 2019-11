Voldtekten fant sted i desember 2016. Nå har Oslo tingrett dømt sjåføren til fengsel i to år og ti måneder. Han må i tillegg betale 150.000 kroner i oppreisningserstatning til offeret, har Oslo tingrett bestemt.

Kvinnen var i midten av 20-årene da hun var på konsert i Oslo. Etter konserten skulle hun ta toget tilbake til en by nord for Oslo. Hun kunne ikke veien til Oslo S, og forklarte i retten at hun «stresset litt». En taxi stoppet, og hun satte seg inn i den.