Bitcoin-millionær forsøkt ranet i eget hjem – hoppet ut av vinduet og pådro seg flere brudd

Ved 16-tiden en tirsdag ettermiddag i mai ringte noen på døren hos bitcoin-millionæren med adresse i bydel Østensjø i Oslo. Mannen var noen måneder før blitt avbildet i en av landets største aviser. I saken kom det frem at han hadde bitcoins for godt over hundre millioner kroner.

Da millionæren åpnet døren, så han en ukjent mann med en bag. Mannen tok etter hvert frem en dobbeltløpet hagle.

Offeret fikk følgende beskjed fra den ukjente mannen: «Legg deg ned og ikke skrik, ellers skyter jeg». Dette kommer frem i en fersk dom fra Oslo tingrett.

I et øyeblikk da gjerningsmannen snudde seg, så millionæren muligheten til å løpe ut gjennom den åpne balkongdøren i andre etasje. Han falt ned på et tak, kom seg opp og løp videre til kanten av taket og hoppet ned. Han landet på bakken fire meter under.

Han fikk hjelp av tilfeldig forbipasserende før helsepersonell og politi ankom stedet. Millionæren ble fraktet til sykehus. Der ble det blant annet konstatert håndleddsbrudd, ankelbrudd og flere bekkenbrudd.

Morten Andersen

«Må anses som forsøk på grovt ran»

Når det gjelder gjerningsmannens motiv for å trenge seg inn i leiligheten, har offeret hele tiden antatt at han ble utsatt for et ran, kommer det frem i dommen.

«NN sa da at han trodde gjerningspersonen(e) var ute etter «bitcoin», noe NN gjennom avisoppslag var kjent for å ha tjent seg rik på», heter det i dommen.

Dommen konkluderer også med at handlingen må anses som forsøk på grovt ran.

Mannen som nå er dømt i saken, har hele tiden benektet å ha hatt noen befatning med hendelsen.

Fanget av overvåkingskamera

I retten forklarte tiltalte at han på et tidspunkt hadde vært på Oppsal senter, som ligger i samme bydel. Der hadde han truffet en bekjent som viste ham en liten bag han hadde med seg, og i den lå det en hagle.

Etter at de to hadde skilt lag, rotet han ifølge sin egen forklaring litt rundt i nabolaget. Han gikk så for å finne en taxi, og gikk litt rundt i området rundt bygningen der offeret bodde. Ifølge dommen var han klar over at NN drev med kryptovaluta.

43-åringen kom seg etter hvert hjem og ble på kvelden pågrepet av politiet. Han reagerte med sjokk og vantro da han fikk vite at han var siktet for ran. Han kunne ikke huske å ha vært inne i den aktuelle boligblokken. Han bestred videre at det var han som av overvåkingsvideo var avbildet med sparkesykkel.

Retten mener likevel at det er 43-åringen som sto bak ransforsøket og viser blant annet til bilder fra et overvåkingskamera i oppgangen.

Selv om aktor la ned påstand om fengsel i ett år og fire måneder, valgte retten å sende 43-åringen i fengsel for ett år og to måneder. Han må i tillegg betale offeret 75.000 kroner i oppreisning og erstatning.

43-åringens forsvarer, advokat Benedikte Johansen, skriver i en SMS til Aftenposten at de ikke har gjennomgått dommen ennå. Når det gjelder spørsmål om hvordan hennes klient visste at fornærmede drev med kryptovaluta, har hun ikke svart på det.

Offerets bistandsadvokat, Kajsa Normannseth, sier til Aftenposten at de ikke har noen kommentar til dommen.