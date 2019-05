– 5–4–3–2–1–0, roper en gruppe barn mens de tviholder på rekkverket som skiller dem, og det åpne feltet der flere titalls kyr snart skal presse seg ut etter en lang vinter innendørs.

Kort tid etter åpnes dørene, og 60 våryre dyr kommer stormende ut til applaus fra flere tusen tilskuere.

Dan P. Neegaard

Hvert år slippes kyrne på Bygdø Kongsgård ut på sommerbeite, der de skal få boltre seg de kommende ukene. Og hvert år får tilskuere være med for å se dyrenes første møte med våren.

Det var Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) som fikk i oppgave å åpne dørene inn til kyrne.

– Det er en ære. Det er bra for dyrene å komme ut, og det er bra for kulturlandskapet at de får beite, sier hun til Aftenposten. Bollestad forteller at det ikke er første gangen hun er med på kuslipp, men at det aldri har vært så stort som dette.

– Jeg husker da jeg var barn og så på kyrne løpe ut om våren, men da var det aldri snakk om så mange som 60. Jeg er ikke redd, men det er det største kuslippet jeg har vært en del av, forteller hun.

Samtidig fikk barna hilse på sau, høns, kanin og gris. I forskjellige boder fikk man kjøpt lokalprodusert mat fra ulike leverandører.

