Etter helgens danseoppvisning under Pride-paraden er byrådsleder Raymond Johansen (Ap) like energisk da han møtte opp på Lindeberg senter mandag formiddag for å snakke politikk med Amang Ibrahim.

36-åringen bruker bil hver dag i jobben og sa nylig i et intervju med Aftenposten at han ikke lenger kommer til å stemme på Ap til høsten. Han vil heller stemme på FNB (Folkeaksjonen nei til mer bompenger).