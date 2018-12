Oslo før: Skriften på veggen

I 1624 tvang Christian IV folk i middelalderbyen Oslo til å bosette seg i en ny by på den andre sida av Bjørvika. Men i den nye byen Christiania ble det bygget helt annerledes enn med den gamle lafteteknikken folk var fortrolig med fra middelalderbyen de forlot.

I Christiania bestemte nemlig kongen at det skulle det bygges « … paa danske Maneer mellem Stænger muret», det vil si som bindingsverkshus, som var lite brukt i Norge frem til da.

Leif Gjerland

Fortsatt prydet med ankerjern

I middelalderens lafteteknikk holdt trestokkene veggene på plass siden de var bundet sammen i hverandre på alle hjørner. Murbygningene som Christiania skulle bygges opp med, krevde en annen måte å hindre at veggene gled ut.

Leif Gjerland

I alle gulv oppover i etasjene ble det derfor lagt inn lange jernstenger i bjelkelagene. De ble forankret på yttersidene og var det eneste som syntes utenpå muren. Jernstengene ble på ingen måte forsøkt holdt skjult. De kunne jo brukes til årstall, initialer og annen dekor og derved gi murbygningene litt ekstra verdighet.

Christiania hadde seks bygater på tvers og tre langsgående gater, som i dag heter Rådhusgata, Tollbugata og Prinsens gate.

Selv om navnene har endret seg, er dagens gateløp de samme. Og hever man blikket når man går opp og ned de tre langgatene, vil man se at en god del bygninger fortsatt er prydet med ankerjern fra 1600- og 1700-tallet. I tillegg vil man oppdage at tverrgatene er utstyrt på samme måte.

Leif Gjerland

Minnepark for en fremmed byggeteknikk

Et par gode eksempler ligger i Kongens gate og i Rådhusgata. Kongens gate 1 ble bygget i 1638 for byfogd og trelasthandler Mads Haraldssøn. Da bygningen to år senere fikk en annenetasje, måtte man sikre den forhøyede ytterveggen med ankerjern. Da brukte byfogden og hans hustru Annechen Mechlenburg murankrene til å skrive initialene sine, MHS – AMB.

Som mange andre steder i Christiania, må initialer tolkes. Selv om man kjente betydningen den gang, var det ikke sikkert at ettertiden ville klare å tyde hva de enkeltstående bokstavene skulle fortelle. Den kongelige myntmester Peter Grüner sikret seg mot slik ettertidens glemsel ved å stave hele navnet i ankerjernene i Rådhusgata 11.

Illustrasjon: Altomhus.dk

En nysgjerrig rusletur nedover fra Christiania torv er derfor som å gå gjennom en minnepark for en fremmed dansk byggeteknikk. En byggeteknikk som en gang gjorde at de huseiende borgerne kunne skrive på veggen på dansk og dannet vis.