– 00.19 fikk vi den første meldingen om at det brant i flere biler i Asperudlia på Holmlia, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli til Aftenposten.

Alle nødetater ble sendt til stedet. Brannvesenet fikk kontroll over brannen, og i halv totiden i natt var den slukket.

– Totalt fire biler er skadet i brannen, samt en garasjevegg. Det er blitt observert to personer i hettejakke løpende fra stedet, den ene med en kanne, så vi har all grunn til å tro at dette er påsatt, sier Stokklien.

Flere patruljer søker etter de to og politiet har også satt inn helikopter i søket.