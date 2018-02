Jernbanetorget evakuert etter røykutvikling, T-banetrafikken i gang igjen

Sporveien meldte først om hendelsen i 10.45-tiden. De opplyste da at reisende ble evakuert fra østgående plattform.

Selv om toget er fraktet vekk fra stasjonen, varsler Sporveien at det vil bli forsinkelser utover ettermiddagen.

#Oslo Oslo S. Nødetatene er på stedet ifm melding om eksplosjon. Det viser seg at dette er et såkalt strømoverslag i en strømsko så det er ingen dramatikk. Selve t-banestasjonen er evakuert grunnet litt røyk — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) February 8, 2018

– Et smell og litt røyk

Feilen beskrives av Sporveien som «elektrisk overslag i et tog». Det kan skyldes en defekt strømsko, altså delen av toget som er i kontakt med strømskinnen, eller en feil på selve strømskinnen.

– Det som da skjer er at det blir dårlig kontakt, og i det tomrommet som oppstår kan du risikere å få en strømbue. Da kommer det et smell og litt røyk, sier kommunikasjonsrådgiver Jan Rustad i Sporveien.

Like etter at Aftenposten har snakket med ham, kommer meldingen om at trafikken er i gang.

T-banetoget vil bli tauet til Ryen for reparasjon. Det er ikke meldt om personskader, men Sporveien opplyser at røyken som oppstår kan være ubehagelig å innhalere.