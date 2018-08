Dermed blir Oslos eneste offentlige friluftsbassenger åpne i fire uker lenger enn opprinnelig planlagt. Bak sesongutvidelsen står badebyråd Rina Mariann Hansen (Ap).

Utvider også åpningstiden

Vanligvis stenger Frognerbadet ved skolestart; det samme gjelder utebassengene på Tøyen. Nå har byrådet funnet penger til å holde begge tilbud åpne til midt i neste måned. Dog lukker Tøyenbadet dørene i hele neste uke, grunnet hovedrengjøring. Alle bassengene gjenåpner mandag 27.8, både ute og inne.

Bjørn Solheim / Frogner Svømmeklubb

– Den totale bassengkapasiteten i Oslo er viktig for byrådet. Vi har også sørget for å utvide den ordinære tilgangen: Åpningstidene ved Tøyenbadet, Furuset bad og Holmlia bad utvides med totalt 18,5 timer i uken, forklarer Rina Mariann Hansen, byråd for kultur og idrett, overfor Aftenposten.

Krav: Helårsdrift på Frogner

I en årrekke har hovedstadens badeentusiaster etterlyst åpne friluftsbassenger også etter skolestart. Kravet er forsterket av at Øyafestivalen ble flyttet til Tøyenparken: Der legger riggingen beslag på badeanlegget de to første ukene i august.

Frogner Svømmeklubb ønsker helårsdrift av hele Frognerbadet. Om årets sesongutvidelse sier talsperson Bjørn Solheim:

Paal Audestad

– Forlengelsen er kjempeflott, i likhet med at billettprisene i sommer ble satt ned for barn og ungdom. Derimot er det ikke positivt at flere bystyrevedtak som skulle sikre økt svømmehall-kapasitet, skyves ut i tid. Men her og nå jubler klubben for den forlengede sesongen. Vi håper på enda lenger utendørssesong neste år, fastslår Solheim.

– Alt skal rives på Tøyen

På spørsmål om hvorfor ikke byrådet åpner utebassengene utover høsten også, svarer badebyråden:

Bymiljøetaten

– Kommunens fagfolk har gjort en vurdering av hva Frognerbadet tåler, rent fysisk. Anlegget er 60 år gammelt. Å åpne det for vinterbruk uten videre, er ikke praktisk mulig. På Tøyenbadet er utendørsbassengene en provisorisk løsning. Alt der skal rives og bygges nytt, slik byrådet tidligere har varslet. Prosjektet er nå sendt til ekstern kvalitetssikring.

– Kort spurt: Når forsvinner Tøyenbadet?

– Vi har bevilget ekstra penger for å fremskynde hele prosjektet. Forslag til fremdriftsplan kommer i forbindelse med høstens Oslo-budsjett, svarer badebyråden.