Foreslår gondolbane som kollektivtilbud. Ruter er avvisende.

Forslag til utbygging av Bjørvika i Oslo får sjelden forbigå i stillhet. Christian Ringnes’ drøm om en gondolbane mellom Bjørvika og Ekeberg, med en prislapp på 200 millioner kroner, medfører «monstermaster» på 83 meter midt i bybildet.

Til Aftenposten sier Ringnes at banen vil fungere som en turistattraksjon. Samtidig er det poengtert i en rapport, publisert av Asplan Viak, at gondolbanen kan få dobbelteffekt hvis den integreres i kollektivsystemet.

Flere storbyer i Sør-Amerika har gjort dette. Medellín i Colombia var først ut med sin «Metrocable» som åpnet i 2014, og La Paz i Bolivia fulgte raskt etter. I USA snakkes det om mulighetene for gondolbane i byer som New York og Boston. I Göteborg satses det nå på en gondolbane som skal frakte omtrent 2000 reisende i timen, fra en bydel til en annen over hovedelven.

Man trenger altså ikke se lenger enn til nabolandet for å få bekreftelse på at gondolbaner kan være en stor del av fremtidens transporttilbud.

Storfjell Ingar

Billigere og raskere å bygge

Medellín og La Paz er eksempler på folketette byer med et voldsomt press på transportsysteme. Her har gondolbanene vært et kjærkomment alternativ for å frakte passasjerer i høyden og bredden.

Michael McDaniel, designeren av forslaget til en gondolbane i Austin, Texas i USA, forklarer at gondolbanen er både billigere og raskere å bygge.

– Det er snakk om en brøkdel av kostnadene sammenlignet med andre transportalternativer, sier han til Wired, og henviser til transportmetoder som tog og T-bane.

I Norge kan det tenkes at et tilleggsalternativ til transporttilbudet i hovedstaden ville blitt godt brukt. Antall reisende med kollektivtransport i Oslo øker stadig, og hver eneste dag reiser en million mennesker med buss, trikk og T-bane.

Tallene for 2018 er foreløpig ikke klare, men innen utgangen av andre kvartal i 2018 hadde antall påstigninger på T-banen ifølge Statistisk sentralbyrå økt med 6,3 prosent sammenlignet med 2017.

Grullab/ Wikipedia Commons

Skal ikke driftes av Ruter

Dersom Ringnes’ prosjekt følger løsningene valgt i Medellín og La Paz, vil kostnadene for å reise med gondolbanen være innlemmet i en reisebillett med eksempelvis Ruter.

Kommunikasjonssjef i Ruter, Sofie Bruun, ser ikke et slikt alternativ som aktuelt for transportselskapet.

– Driften av gondolbanen vil ikke finansieres av tilskudd vi får til kollektivtransport, sier hun.

Bruun forklarer dette med at det allerede foreligger reiseruter som vil gå parallelt med en eventuell gondolbane.

– De daglig reisende benytter seg nok heller av trikken. Denne gondolbanen er en spektakulær turistattraksjon, sier hun.

På spørsmål om hvor vidt kollektivtilbudet i Oslo kunne hatt godt av alternative løsninger, henviser Bruun til gondolbanen som skal etableres i Göteborg.

– Her løser gondolbanen et trafikkproblem og fungerer som en etterlengtet løsning, men de problemene har vi ikke i Oslo, sier hun.

Pedersen, Terje / NTB scanpix

Gondolbaner i hele landet

Flere steder i Norge har gondolbanen lenge vært populære turistattraksjoner, og de vokser i antall – nå også som mulige kollektivtilbud.

I Stryn frakter «Loen Skylift» folk fra dalen og opp fjellet Hoven på fem minutter. Det er en verdens bratteste gondolbaner.

I Tromsø hadde Fjellheisen, som åpnet splitter ny bane i 2016, over 200.000 reisende i 2018. Det skriver iTromsø på sine nettsider.

I Narvik investeres det 240 millioner kroner for å ruste opp en allerede eksisterende gondolbane. Den skal stå klar 16. februar 2019.

I Bergen er det gjentatte ganger blitt foreslått gondolbane over Puddefjorden, med mål om å knytte boligområdet Laksevåg til Bergen sentrum. Fra før har byen en taubane som går opp fjellet Ulriken.

I Trondheim er det også snakk om bygge en gondolbane. Blir dette realitet vil banen bli Nordens andre kollektive gondolbane, etter Göteborg.

Sist ut i rekken er Lillehammer, som vil bygge en 5,3 kilometer lang gondolbane fra Mjøsa til OL-stadion. Gondolprosjektet vil koste 450 millioner kroner.