Konseptet har fått navnet Din Bybil. Så langt står 222 elbiler parkert rundt omkring på ulike offentlige parkeringsplasser innenfor Ring 3 i Oslo.

Aftenposten testet bildelingsordningen fra Filipstad til Akersgata torsdag ettermiddag.

Man laster ned en app med bilde av deg selv og førerkortet, sammen med kredittkortopplysninger.

Låser opp med mobilen

Du trenger ingen nøkkel for å starte bilen, du åpner den med appen. Appen viser deg også hvor det er ledige biler, og hvor lang tid det tar å gå til nærmeste bil. Du kan også reservere bilen i opptil 30 minutter før du setter deg inn.

Bildelingsselskapet drives av NSB Bybil AS.

– Hvorfor har NSB gått over til bildeling?

– I stedet for å ta deg fra et sted du ikke er til et sted du ikke skal, ønsker vi å ta deg hele veien, fra dør til dør. NSB-konsernet er i endring. Vi går fra å være en norsk togoperatør til å bli et nordisk mobilitetskonsern, sier Espen Dyb Løvold, daglig leder i NSB Bybil AS.

– Hva er forskjellen på denne bildelingsordningen og andre?

– Her kan man hente og levere biler der man ønsker. Det eneste man må passe på er å plassere den på en offentlig parkeringsplass som ikke har tidsbegrensning, sier Løvold.

Fakta: Din Bybil GreenMobility er et dansk selskap som ble etablert i 2016. I København finnes 400 biler og 30.000 brukere. NSB signerte kontrakt med GreenMobility og Din Bybil sommeren 2018.

Lades i parkeringshus

Det er også dedikerte bybilparkeringsplasser som NSB har leid i store parkeringshus, kalt «Hotspots». Disse finnes ved Vulkan, i Vika, på Filipstad, Fornebu, Nydalen, i Schweigaards gate, på Paleet, Byporten og Colosseum.

Planen er å etablere flere slike fremover. Her kan bilene lades.

Det koster ingenting å melde seg inn i ordningen, men prisen for å bruke en av bilene er 5 kroner pr. minutt. En dags leie koster 749 kroner. En måneds leie koster 1499 kroner. Da kan du bruke den opptil 1200 minutter. Parkering, strøm og forsikring er inkludert.

Man kan kjøre bilene utenfor Oslo også, men turen må avsluttes innenfor sonen som er Ring 3 (og litt til). Her er et kart over sonen du kan parkere innenfor.

De 28 siste bilene som skal være med i ordningen står på Filipstad og skal kjøres ut i løpet av kort tid. NSB vurderer å utvide tilbudet til andre steder i Norge.

Håpet å ha 15.000 til 20.000 brukere i Oslo i løpet av 2019.