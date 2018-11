Ny T-banetunnel gir muligheter for åtte avganger i timen for de ulike strekningene.

Byrådet innkalte tirsdag til pressekonferanse om sine oppdaterte planer for kollektivtrafikken i Oslo. Det handler om den lenge planlagte T-banetunnelen gjennom Oslo, nye T-banestasjoner og, som byrådet formulerte det i sin invitasjon, «andre store kollektivprosjekter».

Pressekonferansen fant sted på Linderud T-banestasjon 12.30 tirsdag.

Byrådet fristet med at de skulle legge frem en «ny plan for utvikling av kollektivtransporten i Oslo». Men i praksis hadde de lite nytt å melde. Byrådet varsler flere utredninger, men var lite konkret om når T-banetunnelen skal være ferdig.

Ruter har omtalt at forventet byggestart er 2024, og at tunnelen skal være klar «innen» 2030.

Men tirsdagens møte avklarer at byrådet har landet på hvor de vil ha tunnel gjennom sentrum for T-banen. Den skal ha følgende trasé: Majorstuen – Bislett – Stortinget – Grünerløkka ved Nybrua – Tøyen.

Den nye tunnelen og dagens skal møtes på Stortinget stasjon, der det blir muligheter for overgang. Det vurderes også en ny oppgang herfra.

Stopp på Olaf Ryes plass droppes på grunn av dårlige grunnforhold. Stopp under Youngstorget droppes av sikkerhetshensyn, byrådet vil ikke ha T-bane under Regjeringskvartalet.

Slik vil en ny T-banetunnel prege Oslo mens den bygges. Gater og parker vil bli gravd opp, skrev Aftenposten om ruten slik den ble anbefalt.

Grafikk: Ruter.

Mye er kjent fra før

– Dette er den mest offensive planen noen sinne i Oslo, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

– Det er daglig like mange som pendler inn til Oslo som det bor i Telemark fylke. Flere biler kan ikke løse utfordringene våre. Vi nærmer oss maks kapasitet på kollektivnettet med raske skritt. Nå vil vi gjøre noe med flaskehalsen, sentrumstunnelen, sier han.

Men byrådet gjentar i praksis mange av planene for kollektivtrafikken som er kjent, som T-banetunnelen, og at hovedstaden skal få 87 nye trikker i perioden 2021–2024.

Nytt er det likevel at byrådet vil ha en egen utredning av hvordan trikketilbudet i Oslo kan utvides, og om det faktisk bør satses på mer trikk eller på andre kollektivløsninger.

Byrådet minner også om at byggingen av Fornebubanen forberedes, og at den kommer i gang neste år.

Byrådet minner også om hvor nye trikkestrekninger er foreslått:

Ring 2 Majorstuen-Carl Berners plass.

Carl Berners plass til Bryn.

Bryn til Sinsen via Økern.

Ljabru til Hauketo.

Fjordbytrikk via Rådhusplassen og Filipstad til Skøyen.

Sinsen til Tonsenhagen med mulig forlengelse til Linderud.

Byrådet omtaler også at planen «legger opp til» utredning og planlegging av bedre kollektivløsninger på tvers av og internt i Groruddalen, og et nytt knutepunkt for buss, T-bane og tog på Lysaker og Bryn, som også er kjent fra før.

Grafikk: Ruter/ Placebo Effec

Dette blir regjeringens bidrag

Byrådet minner også om at Fornebubanen skal være klar i 2024. Endelig reguleringsplan var klar i november 2011. Tre av de syv stasjonene skal ligge i Oslo. Fire stasjoner kommer i Bærum kommune.

I april samme år omtalte Aftenposten at regjeringen i Nasjonal transportplan vil bruke seks milliarder på Fornebubanen, 8,7 milliarder går til ny sentrumstunnel for T-banen.

Aftenposten kommer tilbake med mer.