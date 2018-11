En ny T-banetunnel gjennom sentrum gir mulighet for inntil åtte avganger i timen for de ulike strekningene, en dobling fra i dag.

Nå har det rødgrønne byrådet lagt frem planene sine for tunnelen. De har bestemt seg for trasévalg og hvilke nye stasjoner som skal bygges. Bystyret vil vedta planene før sommeren.

– Vi er allerede for sent ute, dette burde vært avgjort for lengst. Kapasiteten på T-banenettet er presset, så nå må vi ha fullt tempo fremover, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Tirsdag møtte han pressen på Linderud stasjon, sammen med byrådskollegene Lan Marie Nguyen Berg (MDG) og Inga Marte Thorkildsen (SV).

I forkant hadde fristet med en «ny plan utvikling av kollektivtransporten i Oslo». I praksis hadde de ikke så mye nytt å melde. Hverken tidspunkt for byggestart eller når tunnelen skal stå ferdig, er klare.

Grafikk: Ruter.

Ruter har tidligere omtalt at forventet byggestart er 2024 og at tunnelen skal være klar innen 2030.

Kostnaden er heller ikke kjent. Det siste anslaget er på ca. 17 milliarder kroner for ny tunnel som helhet, men anslaget er fra 2014. Foreløpig er det klart at staten tar halve regningen, mens en stor del av det resterende skal tas av bompengeinntektene gjennom Oslo-pakke 3-avtalen.

I tillegg kommer en milliardkostnad til bygging av ny stasjon på Majorstuen, hvor stasjonen skal graves ned. Finansieringen av den er ikke klar.

Slik vil en ny T-banetunnel prege Oslo mens den bygges. Gater og parker vil bli gravd opp, skrev Aftenposten om ruten slik den ble anbefalt.

To helt nye stopp

Men byrådet har nå bestemt hvor de vil ha nye T-banestasjoner i sentrum. De skal ligge på Bislett og ved Nybrua, nederst på Grünerløkka. Det er planlagt enorme, åpne byggegroper begge steder i anleggsperioden.

Den nye tunnelen får trasé Majorstuen – Bislett – Stortinget – Nybrua – Tøyen.

Tidligere har vært vurdert å bygge nystasjon i hjertet av Grünerløkka, enten på Olaf Ryes plass eller i Birkelunden, hvor det er langt til nærmeste stasjon i dag.

Raymond Johansen forteller at det satt langt inne å legge den tanken til side. Men risikoen ville vært for stor på grunn av grunnforholdene, er vurderingen.

– Det var det faglige rådet vi fikk. Det ville gitt store komplikasjoner, både der stasjonen skulle opp, men også for traseen der den måtte ha krysset under Akerselva, sier Johansen.

De har også droppet å legge en ny stasjon på Youngstorget. Sikkerhetshensyn er en av årsakene, tunnelen måtte da gått under Regjeringskvartalet, som ikke er ønskelig.

LES OGSÅ: T-banen i Oslo er blant de beste i verden. Det viser undersøkelse for 36 land.

Største på mange år

– Dette er den mest offensive planen noensinne i Oslo, sier Johansen.

– Det er daglig like mange som pendler inn til Oslo som det bor i Telemark fylke. Flere biler kan ikke løse utfordringene våre. Vi nærmer oss maks kapasitet på kollektivnettet med raske skritt. Nå vil vi gjøre noe med flaskehalsen i sentrum, sier han.

Ruter/Placebo Effects (ill.)

Planene han la frem, har vært arbeidet med i mange år. Johansen understreker at dette primært er et kapasitetsprosjekt. Selv om gravingen skal skje i sentrum, så er det reisende til og fra ytre bydeler i øst og vest som virkelig får glede av det.

– Byens politikere var fremsynte da de på 60-tallet bygget T-bane til de den gang nye bydelene. Nå får vi et nytt løft, sier Johansen.

Flere mindre nyheter

Selv om mye var kjent fra før, presenterte byrådet flere store utredninger som vil komme. Blant annet skal man vurdere om trikketilbudet i Oslo kan utvides ytterligere – og om det faktisk bør satses enda på mer trikk.

Byrådet minner også om at byggingen av Fornebubanen forberedes, og at den kommer i gang neste år. Reguleringsplanen ble vedtatt allerede i 2011. Tre av de syv stasjonene skal ligge i Oslo. Fire stasjoner kommer i Bærum.

– Første spadetak blir i 2019, lover samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG).

Byrådet minner også om hvor nye trikkestrekninger allerede er foreslått:

Ring 2, fra Majorstuen til Carl Berners plass.

Carl Berners plass til Bryn.

Bryn til Sinsen – via Økern.

Ljabru til Hauketo.

«Fjordbytrikk» fra Rådhusplassen og Filipstad til Skøyen.

Sinsen til Tonsenhagen med mulig forlengelse til Linderud.

Byrådet omtaler også at planen «legger opp til» utredning og planlegging av bedre kollektivløsninger på tvers av og internt i Groruddalen, og et nytt knutepunkt for buss, T-bane og tog både på Lysaker og Bryn.