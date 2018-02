– Selv om jeg har beboerkort er det veldig vanskelig å finne parkering her. Innføring av beboerparkering har ikke hjulpet meg, sier Øyvind Lie som bor i Sofies gate i bydel St. Hanshaugen.

Denne ettermiddagen finner han en ladeplass til sin ladbare hybrid få meter fra boligen sin, men skiltet over forteller at han kan maks stå der i tre timer. Det er langt fra sikkert at han får en plass i Sofies gate senere på kvelden. Det er så å si ingen ledig parkering i gaten når Aftenposten er der ved 16.30.

– Akkurat nå har mange pendlere som parkerer her kjørt hjem. Derfor er det litt lettere å få plass, men senere på kvelden blir det veldig vanskelig. Det hender at jeg må parkere i Pilestredet og gå ti minutter, sier Lie som jobber på Rikshospitalet og må bruke bilen for å levere sønnen Johannes (2) i barnehage på Gaustad.

Snart «utsolgt»

Tall Aftenposten har fått fra Bymiljøetaten viser at kommunen hadde på forhånd estimert med at det ville bli solgt omtrent like mange beboertillatelser som P-plasser.

Tre måneder etter at Frogner fikk ordningen, er 88 prosent av antall kort kommunen hadde estimert med utsolgt. I St. Hanshaugen, som fikk ordningen i desember, ligger tallet på 89 prosent (se fakta). Og kommunen har ingen planer om å slutte å selge beboerkort selv om de når en dekningsgrad på 100 prosent.

Fakta: Beboerparkering Parkeringsordning der beboere i et område kan betale 3000 kroner i året for å parkere på kommunal grunn døgnet rundt. Bilister som ikke bor i området, må betale for parkeringen. Elbiler slipper å betale. Etter flere år med prøveordning har ni bydeler vedtatt å innføre ordningen. Bydel Frogner var først ute. Senere har også St. Hanshaugen og Gamle Oslo innført ordningen. Grünerløkka (innenfor Ring 2) vil innføre beboerparkering i april/mai. De andre bydelene senere i 2018. Antall solgte beboerparkeringstillatelser i forhold til antall P-plasser viser en andel på 88 prosent i Frogner (har 6413 P-plasser), 89 prosent i St. Hanshaugen (3300 P-plasser) og 52 prosent i Gamle Oslo (cirka 4000 P-plasser). Siden ordningen er ny i Gamle Oslo, vil tallet trolig stige. Mer om ordningen på Oslo kommunes nettsider.

– Det er ingen begrensning i antall beboertillatelser som selges. Oppfyller en beboer forskriftens vilkår, vil vedkommende kunne kjøpe en beboerparkeringstillatelse. I våre beregninger har vi estimert med å selge omtrentlig like mange tillatelser som det er P-plasser, skriver kommunikasjonsrådgiver Anne Sofie Durkis i Bymiljøetaten i en e-post til Aftenposten.

Signe Dons

Hun presiserer at de er usikre på om antall solgte P-kort vil overgå antall P-plasser, men vil følge med på utviklingen.

– Burde opplyst bedre

I tillegg til bileiere med beboerkort kan elbileiere parkere døgnet rundt i områder med beboerparkering. De slipper til og med å betale for parkeringen. På toppen av disse kommer alle andre kjøretøy som betaler for å stå der. Dermed er det langt fra sikkert at bileiere som har betalt 3000 kroner for beboerkort finner en ledig parkeringsplass i nærheten av der de bor.

Øyvind Lie mener at kommunen bør opplyse bedre om antall solgte beboerkort i et område.

– Det overrasker meg lite at så mange har kjøpt beboerkort. Særlig fordi det nesten aldri er ledig plass her på kvelden. Da jeg kjøpte kortet på nett, så jeg at det sto med liten skrift at det er ingen garanti for at man får parkeringsplass. Jeg mener at kommunen bør ha et tak på antall solgte kort med tanke på antall boliger og tilgang på P-plasser, sier Lie.

Signe Dons

Bymiljøetaten er klar over utfordringene Lie og andre møter i bydelen.

– I bydel St. Hanshaugen varierer antall beboerparkeringsplasser i ulike områder. Vi er blant annet kjent med at det er god tilgang på plasser i det tidligere prøveområdet i bydelen, mens det i enkelte områder ned mot Ring 1 dessverre er mindre tilgang, skriver Durkis.

Er blitt god butikk

Mens brukerne må betale 3000 kroner i året, er beboerparkering blitt en god butikk for kommunen som i løpet av tre måneder har solgt beboerkort for 32 millioner kroner.

– Vi betalte 300 kroner i året da vi fikk prøveordningen. I desember ble prisen tidoblet. Kommunen får inn et enormt beløp av oss. De burde i det minste ha brøytet gatene våre bedre, sier Lie.

32 millioner er bare starten. Når ordningen er innført i alle ni bydeler, vil kommunen årlig tjene 106 millioner kroner på parkeringsplasser der det var gratis å parkere tidligere.

Pengene kommunen får inn skal i første omgang dekke utgifter til å innføre ordningen. Dette har en prislapp på underkant av 170 millioner kroner. Når investeringene er nedbetalt, kan midlene bli en del av parkeringsfondet. Pengene herfra skal blant annet brukes til trafikksikkerhetstiltak, gateopprustning og kollektivtrafikk.