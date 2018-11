Etter ti års drift må Ryes lukke døren for godt

«All things come to an end!» Slik starter Facebook-posten der den amerikanske dineren og baren Ryes annonserer at de ser seg nødt til å stenge dørene.

Eierne skriver i innlegget på Facebook at det handler om «en gårdeiers altfor lange sugerør og ditto store tørst». Gårdeier på den andre siden sier det handler om leietagere som ikke overholder forpliktelsene sine.

Resultatet er det samme. Ryes skal ut av Thorvald Meyers gate 59 der de har holdt til de siste ti årene.

Jan T. Espedal

For høye leiepriser

– Vi vil veldig gjerne fortsette driften, men med de leieprisene gårdeier skal ha, er det ikke mulig, sier Bjørn Vidar Ringsbye. Han er styreleder i Activ Drift AS, selskapet som står bak Ryes.

Han forklarer at da de startet opp for ti år siden, lå leieprisen på cirka én million kroner. Nå vil gårdeier ha det dobbelte.

– Ser man på leiepriser ellers i området, er det veldig mye dyrere. Samtidig må vi selv stå for vedlikehold både innvendig og utvendig. Gårdeier har aldri utbedret noen ting, sier han.

– Vi har også hatt problemer med kommunikasjonen med gårdeier. Han svarer ikke på meldinger og stiller ikke til møter.

Les restaurantanmeldelsen fra 2016: Billig moro på Ryes

Kjenner seg ikke igjen

Gårdeier Thorstein Thune kjenner seg ikke igjen i beskrivelsen Ringsbye gir av saken. Han sier at det ikke dreier seg om utleiepriser.

– Jeg har sagt dem opp. Det dreier seg ikke om leiepriser. Jeg sa fra om at de ikke ville få forlenget sin kontrakt ved årsskiftet 2017/2018. Dette er utelukkende deres egen feil.

Han lister opp en rekke saksforhold som har ledet frem til oppsigelsen.

– De har ikke fulgt opp sin forpliktelser. Ledelsen er ikke til stede, og det har vært vanskelig å få tak i dem de siste par årene. De krangler også internt i ledelsen, noe som gjør det vanskelig å forholde seg til dem. Utover dette har jeg ingen kommentarer til det Ringsbye sier.

Thune er blitt forelagt styreleder Ringsbyes uttalelser, men ønsker ikke å kommentere dem ytterligere.

Jan T. Espedal

Som svar på Thunes uttalelser har Ringsbye følgende å si:

– Dette var nytt for meg. Vi har hatt en dialog, men gårdeier har ikke vært interessert i å møtes eller diskutere leiepris. Etter at vi la inn vårt siste forslag til leiepris, fikk vi beskjed fra gårdeier om at videre samtaler ikke er aktuelt.

Han stiller seg uforstående til Thunes påstander om krangling og manglende tilgjengelighet.

– Det har bare vært jeg og en annen aksjonær som har vært i kontakt med ham. Jeg er jevnlig i Oslo, og daglig leder er til stede på daglig basis.

Ingen nye leietagere

Foreløpig har ikke Ryes funnet alternative lokaler for driften.

– Vi har sett oss rundt i området det siste året for å finne andre lokaler, men har foreløpig ikke fått på plass et alternativ. Vi sier «på gjensyn» og håper vi får til å åpne igjen, sier Ringsbye.

Thune sier han ikke har forsøkt å skaffe ny leietager.

– Vi ønsker å tilbakeføre gården til magasin med konfeksjonsbutikk. Vi har ingen aktuelle kandidater for å ta over for øyeblikket, men det er flere aktører som ønsker seg inn.