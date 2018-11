Brann i gatekjøkken i Oslo

Brannen i gatekjøkkenet førte til at Hegdehaugsveien i Homansbyen ble sperret for trafikk. Kraftig røykutvikling førte til at naboer i området ble oppfordret til å lukke vinduene sine.

Brannvesenet fikk melding om brannen klokken 22.55 torsdag. Seks brannbiler og en kommandobil rykket ut.

– Det var full fyr ved fremkost, men det var et lite og det gikk greit å få kontroll på brannen slik at det ikke ble spredning til andre bygninger, sier Jon Myroldhaug, brannsjef i Oslo brann- og redningsetat.

– Brannen er slukket innvending, men det er fremdeles noe brann i takkonstruksjonen, sier Myroldhaug.

Ingen personer ble skadet.