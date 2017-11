Det er ikke lett å komme seg frem i Oslo sentrum. Deler ser nærmest ut som en krigssone. Akkurat nå er det kanskje verst i Kristian Augusts gate.

Oslos farligste trikkeholdeplass skal bli mindre farlig.

Hva graver de etter?

I disse dager påbegynnes nemlig en ny etappe på det lange gravemaskin-løpet fra Tinghuset til Tullins gate. Nå er det Kristian Augusts gate som skal snus oppned mellom Holberg plass og Professor Aschehougs plass.

Bymiljøetaten

Trikketrasé og gate skal få en ekstrem oppussing. Plassen foran Tinghuset, C.J. Hambros plass, skal få en etterlengtet opprustning og det skal anlegges vendesløyfe for trikk på Holbergs plass og Professor Aschehougs plass.

Prosjektet er en del av arbeidet med å fornye trikkeparken i Oslo og å sikre bedre fremkommelighet for kollektivtrafikken.

Fakta: Bedre kollektiv-fremokommelighet. Tall og fakta. Prosjektet har et budsjett på 475 millioner kroner, ble startet opp i sommer og skal være ferdigstilt våren 2020.

Det skal legges 5130 meter trikkeskinner, 2200 meterav disse blir midlertidige spor som rives i etterkant.

Det skal monteres 37 frittstående master der kjøreledningen ikke kan festes til husfasader. Til hver mast støpes et betongfundament på cirka 2 x 2,5 x 2 meter under gatenivå.

Det skal legges 11.650 meter trekkerør for elektriske kabler under bakken.

Det skal skiftes ca. 2000 meter vann- og avløpsrør.

Det skal monteres, eller bygges, 48 kummer for vann og avløp, samt 64 kummer for elektriske installasjoner.

Det vil bli skiftet ca. 24.00. kubikkmeter løsmasser.

Det skal legges 2000 meter kantstein, 10 000 kvadratmeter granittheller på fortau og plasser og 2500 kvadratmeter asfalt.

Det skal monteres cirka 70 nye gatelysarmaturer.

En rekke syke og døde trær skal erstattes, og så skal det plasseres ut benker, møbler, avfallsbeholdere, 15 sykkelstativer og to by-sykkelstativer.

Graver dypt og grundig

Når gravemaskinene først er i sving, gjør de det grundig. Vann- og avløpsetaten benytter anledningen til å fornye sine ledninger på deler av strekningen. Det betyr at det skal graves dypt. Det skal også graves i Rosenkrantz' gate.

Arbeidene sammenlignes med dem som er gjort i Prinsens gate, men det skal gå litt fortere.

Prosjektet har en prislapp på nesten en halv milliard, startet opp i juni i år, og skal etter planen være avsluttet våren 2020.

Det virker inn på livet til naboer som må slite med byggestøy, og alle de som har sin daglige ferd i noen av Oslos mest sentrale gater.

Mange etapper

Prosjektet er delt opp i flere etapper, eller faser. Det begynte på Holbergs plass og i Kristian IVs gate i juni.

Etter sommerferien startet arbeidet med Tullins gate og øvre del av Kristian Augusts gate. Mandag gjøv gravemaskinene løs på strekningen mellom Universitetsgata og Sehesteds gate.

Stein Erik Kirkebøen

Strekningen foran Tullinkvartalet tas ikke før i 2019, da skal Entra være ferdig med store deler av det nye juridiske fakultet.

Dette skjer nå

Akkurat i disse dager skjer store endringer. Og siden alle medaljer har to sider, så begynner vi med gladsiden, sett fra bilistenes synspunkt: Etter å ha vært stengt for gjennomkjøring siden 14. august, åpnes Kristian IVs for toveis biltrafikk.

I Thereses gate graves det hele tiden. Det er ikke for moro skyld.

Baksiden av medaljen er at Kristian Augusts gate stenges for gjennomkjøring. Den skal være stengt helt til trikkene er tilbake i nye, permanente spor om to år. Planen er å re-åpne gaten i fjerde kvartal 2019, men det forutsetter at fremdriften med det nye juridiske fakultet går som planlagt.

Krysset Ring 1/Kristian Augusts gate har vært innsnevret til to kjørefelt siden begynnelsen av september. Halve krysset er gravet opp, infrastruktur i grunnen er skiftet og det er lagt nytt fundament.

Nå flyttes anleggsarbeidet til den andre delen av krysset. De to kjørefeltene legges til østsiden av krysset og hundrevis av fotgjengere på vei mellom Nationaltheatret stasjon og Tullins gate må legge om ruten.