Bomskudd på Gressholmen

I 1864 laget den nystiftede «Christiania Vaabenøvelsesforening» en stor skytebane på Gressholmen med langbane tvers over den store Rambergbukta. At grunnen mellom øyene var et viktig våtmarksområde for trekk- og vadefugl, skulle det gå ca. 100 år før noen tok hensyn til. Kortbanen fra standplassen til nærmeste strandkant ble utstyrt med et sinnrikt konstruert system der anviserne sto beskyttet bak en sementmur nede i en grøft og heiste målskivene opp og ned for å vise antall treff.

Skytterkonkurranser

Utover på 1800-tallets ble tilstrømming enorm; opp til 1000 skyttere deltok her ute på sommerens store skytterkonkurranser. Men noen tiår inn i 1900-tallet var besøkstoppen passert, og i tillegg ble badefolkets protester mot skyting over hodet på seg stadig sterkere. I 1990 nektet derfor kommunen å fornye leiekontrakten, og i 1992 kom det fredningsbestemmelser som bevarte det viktige området for trekk- og vadefugl i bukten mellom Gressholmen og Rambergøya. Derfor er det i dag forbudt å kjøre med motorbåt der det 100 år tidligere hadde vært langskytebane tvers over!

Det meste ble revet

Lenge sto anviseranlegget for kortbanen nedenfor Kroa som et originalt og tankevekkende kulturminne om den en gang så viktige folkesporten, og fortalte samtidig om i en fortid med en helt annen holdning til bruk av naturen enn dagens. Men på tross av at en slik skytebane derfor så absolutt burde ha vært bevart, ble det aller meste bare revet og fjernet. I et brev beklager Bymiljøetaten dette: «Det er fare for at disse konstruksjonene ikke har vært beskyttet av noen bevaringsvedtak, eller at eventuelt bevaringsvedtak ikke har vært kommunisert godt nok, noe vi beklager på det sterkeste.»

