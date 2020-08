Mandag går budfristen for gamle Deichman ut. Christian Ringnes er blant de interesserte.

Prislappen på det gamle bibliotekbygget er på 58,6 millioner kroner. I sommer har 40 selskaper vært på befaring, ifølge NRK.

Hovedbiblioteket har ligget på Hammersborg siden 1933. Nå skal bygningen fylles med noe helt annet. Berit Roald, NTB scanpix

Christian Ringnes vil kjøpe gamle Deichmanske bibliotek, skriver NRK torsdag. Eiendomsutvikleren er dermed blant dem som trolig vil by på det gamle hovedbiblioteket når budfristen går ut førstkommende mandag.

Hverken kommunale eller statlige etater har ønsket å ta i bruk det gamle hovedbiblioteket. Derfor ble det vedtatt at den 12.500 kvadratmeter store bygningen skulle selges.

Prislappen på bygget ligger på 58,6 millioner og kommer ikke uten krav. Kjøper må belage seg på 64 millioner kroner i vedlikeholdsutgifter. 1,8 millioner av disse er strakstiltak.

En rekke interessenter har allerede vært på besøk for å beskue eiendommen. Da Aftenposten omtalte salget tidligere i sommer, ønsket ikke byråden å røpe hvem. Ifølge NRK har 40 ulike selskaper vært på befaring i bygget i sommer.

Eiendomsutvikler Christian Ringnes vil kjøpe gamle Deichmanske bibliotek. Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix

Fakta Deichmanske bibliotek Deichmanske bibliotek er resultatet av en arkitektkonkurranse vunnet av arkitekt Nils Reiersen i 1921.

Eiendommen ble regulert til bibliotek allerede i 1920, og selv om byggearbeidet startet i 1922, startet ikke utlånet

fra det nye hovedbiblioteket før i 1933.

I 1972 ble bygget utvidet med en ny fløy mot Grubbegata i øst.

30. desember ble biblioteket stengt for godt. Vis mer

Konsertarena, kontorer og kafé

I slutten av mai foreslo et utvalg satt ned av Oslo kommune å etablere et tros- og livssynshus på Deichman. Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) kalte forslaget en god idé, men var usikker på om det var realistisk. Høyskolen Kristiania har tidligere uttalt at de ønsker å kjøpe Deichmans gamle lokaler i sentrum.

Nå er også Christian Ringnes interessert i bygget. Ringnes’ firma «Eiendomsspar» er et av Norges ledende eiendomsselskaper.

Viseadministrerende direktør, Sigurd Stray, bekrefter overfor NRK at Eiendomsspar vil være med i budrunden mandag.

– Ja, vi vurderer jo sterkt det. Vi arbeider med et konsept som skal ivareta de ønsker som selger og byantikvar har.

Eiendomsspar planlegger konsertarena, kontorer og kafé, og ønsker at store deler av bygget skal være åpent for publikum. Firmaet skal ikke ha planer om bruke bygget som hotell eller bolig.

Ny kjøper av Deichman får med seg mye av det gamle inventaret i bygningen. Stian Lysberg Solum, NTB scanpix

Frist mandag klokken 14

Blant kravene som følger med på kjøpet, er blant annet en bruksrettsavtale. Den innebærer at Oslos befolkning og byens besøkende også i fremtiden skal gis tilgang til deler av bygningen. Dette gjelder blant annet inngangspartiet mot Regjeringskvartalet, hovedsalen med tilhørende takterrasse og mesanin og uteområdene.

Og det stopper ikke der. Med på kjøpet følger også en del av inventaret som er spesiallaget for bygningen. Disse møblene må forbli i bygget uansett hvilken funksjon Deichman vil få i fremtiden. Ny eier må forholde seg til føringer fra Byantikvaren.

Da Aftenposten snakket med byråd for byutvikling Hanna Marcussen i juni, kunne hun ikke utelukke at bygget kan bli brukt til hotellvirksomhet eller konferanselokale i kombinasjon med restaurant, utested eller et kulturbygg à la Sentralen.

– Det viktigste er at befolkningen skal få ta del i dette, sa hun.

Fristen for å levere inn bud er mandag 31. august klokken 14.00, ifølge prospektet for salget.