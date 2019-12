I august 2020 får Oslo et nytt brann- og redningstog. Toget skal være i konstant beredskap og skal drive redningsarbeid ved ulykker i tunneler med røykutvikling eller brann.

Til det nye redningstoget skal det bygges en egen stasjon ved Oslo S, der toget skal stå parkert. I den anledning har Bane Nor og konsulentselskapet COWI engasjert arkitektfirmaet Pir 2 for å tegne takoverbygget, som toget skal stå under.