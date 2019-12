Gi din stemme nederst i saken.

– Tuller du nå? Dette var veldig overveldende.

Eline Thorleifsson vet ikke helt hva hun skal tro da Aftenposten ringer for å fortelle henne om nominasjonen til Årets osloborger for hennes stå-på-vilje. Det tar litt tid å overbevise henne om at det er sant, og at det ikke er noen som spiller henne et pek.

Hun er overlege på overgrepsmottaket på Legevakten i Oslo. Her har hun vært i 12–13 år, helt siden hun så stillingsannonsen og bestemte seg for at den jobben skulle hun ha.

Selv synes hun det er vanskelig å akseptere at hun er nominert alene. Hun skulle gjerne hatt med seg alle kollegene.

– Det er utrolig hyggelig, altså. Men dette er jo et lagarbeid. Kan du få med det? Jeg hadde ikke vært noe uten alle de andre som jobber her, sier hun.

Rufsete bygg skaper rom for alle

Hun vokste opp i Sør-Afrika. Faren er prest, og foreldrene var misjonærer. Som 13-åring flyttet hun med familien tilbake til Bøler.

Det var først etter et årsstudium i statsvitenskap at hun bestemte seg for at det var lege hun ville bli. Jobben på Legevakten søkte hun på mens hun jobbet med barne- og ungdomspsykiatri.

– Jeg hadde så lyst til å jobbe i dette huset. Legevakten er en 120 år gammel institusjon i byen. Jeg liker at den ligger her, midt i byen. Bygget er så rufsete i seg selv. Det er som om det sier at uansett hvor rufsete du føler deg, er du ikke for rufsete til å komme hit, sier Thorleifsson og forteller at mange unge, engasjerte leger og sykepleiere søker seg til Legevakten.

– Det er så mye engasjement i den gjengen som jobber her. Jeg kan ikke se for meg at det finnes et bedre sted å jobbe, smiler Thorleifsson.

Espedal, Jan Tomas

Vanlig å føle skyld etter å ha opplevd overgrep

Det er Thorleifsson som har hovedansvaret for den medisinske oppfølgingen av pasientene som kommer til overgrepsmottaket.

– Det er vondt å høre på pasienter som forteller om vanskelige opplevelser. Sånn sett er det en tung jobb. Samtidig er det noe fint med å få mulighet til å være med noen når de er aller mest sårbare og se at det går bra med de aller, aller fleste, sier Thorleifsson.

Hun forteller at skyldfølelse og selvbebreidelse er vanlige reaksjoner etter et overgrep.

– Et overgrep er så krenkende, fordi det er så intimt. Stort sett opplever folk at det er fint å komme hit. Men noen ganger klarer vi ikke å være det mottaket som vi skulle ønske at vi var. Vi kan misforstå eller bli misforstått. Det er alltid veldig vondt. Men noen ganger får vi en ny sjanse. Det lærer vi mye av.

Turtips og et triks

Det er ikke bare som lege at Thorleifsson skiller seg ut. Hun er nemlig veldig glad i å gå litt uvanlige turløyper i Oslo. Hun har gått langs alle T-banelinjene fra endestasjon til endestasjon og langs alle byens elver.

– Å gå tur i Oslo er veldig spennende. Jeg tror det er ved å gå tur jeg henter krefter. Jeg går gjerne i byen også, ikke bare i Marka. Når man går rundt i Oslo, ser man at det finnes hyggelig oaser i alle deler av byen, mens andre steder er mer sterile. Og så ser man noe annet – nemlig at i hele byen lever folk sine nokså ulike liv, på en nokså lik måte.

Hun trekker opp lebestiften fra frakken før bildene skal tas.

– Det er mitt hemmelige triks. Alltid litt lebestift før jeg går inn til en pasient, sier hun og ler.