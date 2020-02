I intervju-serien «Mitt Oslo» får du gode bytips fra kjente, og mer ukjente, mennesker som har et nært forhold til hovedstaden (se flere artikler nederst).

Fakta: MITT OSLO – KARIN HINDSBO Alder: 45 år

45 år Sivil status : gift med Martin Smith-Sivertsen, jurist og tidligere Høyre-politiker. Har to sønner på åtte og elleve år fra et tidligere forhold.

: gift med Martin Smith-Sivertsen, jurist og tidligere Høyre-politiker. Har to sønner på åtte og elleve år fra et tidligere forhold. Yrke: direktør ved Nasjonalmuseet, Oslo.

direktør ved Nasjonalmuseet, Oslo. Utdannelse: kunsthistoriker

kunsthistoriker Bosted: leilighet på Skillebekk, Oslo

leilighet på Skillebekk, Oslo Best med Oslo:

– Byen har et rikt kulturliv, og det satses på dette i form av flere store kulturbygg. Fremover er det viktig å satse også på de mindre stedene og initiativene – det er jo de som er pulsen i en by. Det er nettopp i samspillet mellom de store satsingene og mylderet av små og større initiativer at Oslo vil utvikle seg som kunst- og kulturby.

Verst med Oslo:

– Isete fortau og fare for fallende istapper.

Dan P. Neegaard

– Oslo er ekstra fantastisk om sommeren

Karin Hindsbo har bodd i København, Aarhus, Bergen, Kristiansand, Berlin og Paris. Siden hun ble øverste sjef for Nasjonalmuseet for to og et halvt år siden, har hun bodd på Skillebekk i Oslo.

– Hvilket forhold har du til byen?

– Jeg blir stadig vekk kjent med nye deler og sider ved byen. Oslo er en by i rivende utvikling. Det skjer masse, og bare de siste årene har byen endret seg på mange måter. Oslo er ekstra fantastisk om sommeren. Lyset, livet og stemningen er helt særegen.

– Hvordan vil du beskrive ditt nærmiljø?

– Skillebekk er et avslappet og samtidig sentralt område. Det har sin egen sjarm, en blanding av kontinental stemning og landsbyfølelse. Man kan gå til det meste. Det tar meg under et kvarter å gå til jobben.

– Hvordan bruker du byen?

– Jeg går, sykler og tar trikken. Vi har ikke bil. Vi er med i bilkollektivet, og det fungerer utmerket når vi skal på langtur.

Det må bli lettere å sykle i byen

– Hva er de største utfordringene i Oslo?

– Byen burde bli bedre tilrettelagt for syklister. Dersom byen skal holde på sin status som en grønn by, må det være enklere å komme seg rundt uten bil i hele byen. Det må være raskt og effektivt å sykle. Det er det ikke når man må sykle på fortauet eller ikke kan føle seg helt trygg i trafikken. Oslo har et stykke å gå før byen har en infrastruktur som gjør den til en sykkelby som København eller Amsterdam.

– Hvilke politiske saker opptar deg for tiden?

– Gode skoler og barnehager, grøntområder, en boligregulering som sikrer rimelige boligpriser og flere leieboliger. Pluss greie og rimelige idretts- og kulturtilbud. Det er noe som er viktig i alle deler av byen.

– Generelt viser debatten rundt bevaring av Y-blokken også at Oslo er en by med sterkt engasjement for kulturminner. Det er spennende å følge og være en del av diskusjonene rundt fremtidens byutvikling og Oslos posisjon som kulturby.

– Verdens helseorganisasjon (WHO) lanserte jo nylig en rapport som tydelig viser kunstens positive helseeffekt på oss mennesker. De foreslår helt konkret et større samarbeid mellom helsesektoren og kulturlivet. Det tror jeg at man kan hente mye ut av, også i byplanleggingen, sier Karin Hindsbo.

KARIN HINDSBOS OSLO-FAVORITTER

01 Storbyliv, strøk

Havnepromenaden

– Den strekker seg fra Filipstad til Sørenga, og i løpet av denne turen rekker man å se Astrup Fearnley Museet, det nye Nasjonalmuseet, Oslo rådhus, byens nye hovedbibliotek Deichman i Bjørvika, og ikke minst det nye Munchmuseet, før man kan avslutte med et bad på Sørenga sjøbad. Her bades det året rundt!

Bjørge, Stein

02 Kunst

Skulpturparken, Ekeberg

– Jeg vil slå et slag for en utflukt til Skulpturparken på Ekeberg. Parken er et fint rekreasjonsområde, og mange får møter med kunsten som kanskje igangsetter en interesse, en gnist.

– Jeg liker at stedet blander natur- og kunstopplevelser, og at det når mange med kunsten. Det samme kan sies om Henie Onstad Kunstsenter i Bærum, der du kan oppleve både kunst, kultur og natur.

Signe Dons

03 Stemning

Operaen, Bjørvika

– Her er det stemning både ute og inne. Vi bruker jevnlig Operaen med barna. Jeg har to gutter på åtte og elleve år, og det er alltid en fantastisk opplevelse for oss å gå i Operaen. Forestillingene er så gode, og man kan merke hvordan musikken og dansen får det til å sitre i barna.

04 Turområde

Huk, Bygdøy

– Jeg bruker ofte Bygdøy. Her er både skog og vann. Min favoritt er Bygdøy sjøbad, særlig når solen går ned – det er helt magisk.

Bjørge, Stein

05 Avkobling

Oslo-Filharmonien, Vika.

– Oslo har et internasjonalt, anerkjent symfoniorkester med over 100 musikere. Det er storslått å oppleve konsertene deres, for de er så utrolig flinke. Det er kanskje litt rart å trekke Filharmonien frem under «avkobling», men for meg er det slik. Her sklir jeg inn i en annen verden det øyeblikket musikken begynner.

06 Treffsted

Litteraturhuset, sentrum

– Dette er en perle i Oslo. Det er et fint sted å treffes til en kaffe eller en matbit. Og så har de mange gode og spennende arrangementer, debatter osv. Litteraturhuset har en ambisjon om å være et hus for den frie offentlige samtalen, et hus for forfattere og et hus der barn og unge møter litteraturen. Det synes jeg de lykkes med.

Larsen, Håkon Mosvold / Scanpix

07 Fredagskos

Kunstutstillinger, f.eks. Kunstnerforbundet, sentrum

– Jeg anbefaler torsdagskos fremfor fredagskos. Torsdag er det ofte utstillingsåpninger i Oslo, det finnes mange gode museer, gallerier og utstillingssteder i byen. Jeg liker for eksempel Kunstnerforbundet, et dynamisk og levende sted med en lang historie. Her er det alltid interessante utstillinger med dyktige norske kunstnere.

08 Friluftsliv

Sognsvann

– For å være ærlig drar jeg nok mest ut av byen og opp til hytten på fjellet når jeg trenger tid ute og ro. Men skal jeg nevne noe her, blir det Sognsvann. Det slår ikke feil enten det er vinter eller sommer i Oslo.

Monica Strømdahl

09 Spisested

Katla, Universitetsgata 12, Tullinløkka

– Her er det høy kvalitet med lave skuldre. Man kan nyte en åtteretters meny om man skal gi full gass, men det er like fint bare å stoppe innom baren der de har supre og rimelige småretter.

10 Spisested

Il Colosseo, Sørkedalsveien 3A, Majorstuen.

– Familiens favorittsted er Il Colosseo på Majorstuen. Et lite, hyggelig og ujålete sted med rød- og hvitrutete duk på bordene som har spesialisert seg på pannekaker og pizza. Begge deler lager de veldig godt. Det er et fantastisk konsept, for hvem er ikke blid etter både pizza og pannekaker?