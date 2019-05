Varsler opp mot 25 centimeter snø på Østlandet

29. april nådde kvikksølvet 24,3 grader i Oslo, og for de fleste fortonet dagen seg som en høysommerdag på Østlandet. Men én uke senere varsler meteorologene at det igjen vil bli full vinter i hovedstadsområdet.

Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for Oslo, Akershus, Oppland, Buskerud og Vestfold. Årsaken er at det ventes fra 5 til 25 centimeter snø mandag.

– På veiene er vi usikre på hvilke konsekvenser det får. Det vil være snø og slaps i morgen tidlig. Utover dagen kan det smelte av, for å så legge seg på kvelden. Det er en fare for at det blir lokalt vanskelige kjøreforhold, sier statsmeteorolog Per Egil Haga til Romerikes Blad.

– Det er uforsvarlig å kjøre med sommerdekk i morgen. Da bør man sjekke statusen før man tar i vei, eller legger over til vinterdekk igjen. Man skal ikke ta det som en selvfølge at man skal kunne kjøre i morgen tidlig.

