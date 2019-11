– De må jo gå av! De kan ikke sitte i stillingene.

Det sier Svein Konstali. Den tidligere KrF-politikeren er i dag eier og leder i bemanningsfirmaet Konstali Helsenor.

Fakta: Konstali Helsenor En av landets største formidlere av helsevikarer til kommuner og sykehus. Selskapet omsatte ifølge regnskapet i 2018 for 172 millioner kroner, med et overskudd før skatt på 2,6 millioner. Det eies og drives av Svein Konstali. I 2011 sa Oslo kommune opp den faste avtalen med selskapet, med anklager om alvorlige brudd på arbeidsmiljøloven. Selskapet avviste det, det mente innleier av vikarene, altså kommunen, var ansvarlig for vikarenes arbeidstid. I etterkant er lovverket blitt tydeliggjort i tråd med selskapets synspunkt. Selskapet leverer i dag vikarer til Oslo kommune i det såkalte spotmarkedet, men har ikke en fast avtale.

Konstali mener byrådets negative holdning til bemanningsfirmaer er en del av problemet. Hadde firmaene i større grad blitt sluppet til, kunne mange av bruddene på arbeidsmiljøloven være unngått, mener han.

– Problemet er at det er for lite folk tilgjengelig for kommunen. Men i stedet for å gjøre noe med det, bagatelliserer byrådet bruddene og sier at de ikke er alvorlige. Det er et stort problem, sier Konstali.

Har pågått lenge

I høst har NRK og Aftenposten avdekket mer enn 250.000 registrerte brudd på arbeidsmiljøloven i Oslo kommune i senere år.

Sykehjemsetaten står for en tredjedel av totalen.

Nær halvparten av de registrerte bruddene i etaten skyldes ekstravakter som bryter søndagsbestemmelsene. Hovedregelen er at man ikke kan jobbe to påfølgende søndager på rad.

Også innleid personell må følge dette, men Svein Konstali mener det er en vesensforskjell: Hans firma er flinkere enn kommunen til å rekruttere nok folk.

– I motsetning til offentlig sektor, som ikke er konkurranseutsatt, må vi strekke oss lenger for å finne løsninger. Hadde vi ikke vært flinkere, hadde vi ikke hatt kunder, sier han.

– Vi henter ansatte i hele landet og i hele Europa, sier han også.

Jobber med å kartlegge årsaker

Inntil for tre uker siden av Robert Steen (Ap) finansbyråd, men ansvar for arbeidsgiverpolitikken. Nå er han byråd for helse og eldre, to områder hvor mange av lovbruddene er skjedd.

Aftenposten har spurt om han er enig i at det kan karakteriseres som arbeidslivskriminalitet og at byrådet har bagatellisert bruddene.

Han svarer ikke direkte på det spørsmålet, men sier skriftlig:

«Oslo kommune skal følge loven, og om det er små eller store brudd på arbeidsmiljøloven, så er det uansett ikke godt nok. Vi stiller strenge krav til hvile- og arbeidstid, så her må det følges bedre opp».

Steen sier at kommunen samarbeider godt med Arbeidstilsynet nå for å kartlegge omfang og årsaker.

«Vi vet enda ikke nok til å vite helt sikkert hvorfor bruddene skjer. Konkluderer vi for kjapt, er jeg redd for at problemet ikke vil bli løst», skriver Steen.

Han påpeker også at Sykehjemsetaten har redusert antall brudd med 75 prosent sammenliknet med 2013, samtidig som etaten «har redusert bruk av vikarer betrakelig» i samme periode.

– De har for få folk

I forslaget til kommunebudsjett for 2020 har byrådet varslet flere forsøk med vikarpooler internt i kommunen, blant annet i Sykehjemsetaten. Et av målene er å redusere bruken av innleie.

Svein Konstali kaller det «å gå rundt grøten», siden arbeidsmiljøloven uansett vil gjelde også for disse ansatte.

– Jeg har holdt på i 20 år i denne bransjen, og jeg har sett pendelen svinge frem og tilbake. Dette har vært forsøkt før. Offentlig sektor foretar fiktive omorganiseringer, som ikke fungerer i praksis, sier han.

– Problemet er at de har for få folk. Vi representerer ny arbeidskraft inn, sier Konstali.

Rødgrønt mål om redusere vikarbruken

«Vi prøver selvsagt også å få ned behovet for innleie av vikarer fra eksterne», understreker Robert Steen.

Men han poengterer at Oslo kommune «ikke er motstandere av bemanningsfirmaer», men faktisk har faste avtaler med flere byråder i dag.

Samtidig sier han at det finnes flere viktige mål for eldreomsorgen, blant annet at eldre oftere skal møte faste og kjente fjes.

«God planlegging av turnus, en fornuftig bemanning, god opplæring i systemene som skal passe på at brudd ikke skjer, har etter vår erfaring mye større betydning enn etter hvor mye man bruker bemanningsbyråer», skriver Steen.

Sender Støres utfordring i retur

For fire uker siden talte Ap-leder Jonas Gahr Støre til Fellesforbundets landsmøte. Han tok til orde for «storrengjøring».

– Vi trenger en helt annen politisk vilje til å rydde opp i norsk arbeidsliv der det er useriøst og på grensen til kriminelt, forklarte Støre til Dagbladet etterpå.

Svein Konstali mener den beskrivelsen heller bør rettes mot Oslo kommune enn mot bemanningsbransjen. Han kommer med følgende brannfakkel:

– Det heter arbeidslivskriminalitet, det er hva byrådet begår. De er ikke av opptatt av liv og helse, av forsvarlig arbeidsmiljø eller å finne årsakene til de mange lovbruddene. De er opptatt av å ikke bruke bemanningsbyråer.

Han frykter at Arbeidstilsynet vil ta for lett på situasjonen i Oslo kommune og ikke politianmelde, i motsetning til hva de gjorde i den såkalte Veireno-saken for tre år siden.

– Hvis de ikke anmelder, vil jeg anmelde, sier Konstali.