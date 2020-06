Vraket Bjarne Melgaards «dødshus», nå blir det park på Ekely

Eiendomsselskapet Selvaag har besluttet at tomten på Kikutkollen ved Ekely i Oslo blir naturpark, akkurat slik flere naboer har ønsket.

Kunstfotograf og Ekely-beboer Per Maning har i flere år kjempet for å bevare Kikutkollen som grønt friområde.- Nå vil jeg si gratulerer til Selvaag, som virkelig har gjort noe bra, sier Maning. Stein J Bjørge

8 minutter siden

Ikke mange tomter i Oslo har vært så mye debattert som det åtte mål store grøntområdet Kikutkollen ved Ekely i bydel Ullern.

Mektige aktører som arkitektfirmaet Snøhetta, Selvaag eiendom og kunstneren Bjarne Melgaard kjempet lenge for å få oppføre boligkunstprosjektet A House to die in. På motsatt side sto kunstnernaboene på Ekely, som ønsket å bevare tomten som friområde.

I august 2018 ble det klart at det var flertall i Oslo bystyre for å si nei til Melgaards såkalte dødshus. Siden den tid har det vært knyttet spenning til hva grunneierne har ønsket å gjøre med tomten.

En grønn lunge like ved Hoff på Skøyen skal bli naturpark til glede for alle byens innbyggere. Stein J Bjørge

– Et attraktivt område

Nå har grunneierne Olav H. Selvaag og Frederik Selvaag bestemt seg for at området skal bli naturpark, etter å ha jobbet med ulike planer for hvordan området kan bli attraktivt.

Fredrik Selvaag, broren Olav og faren Ole Gunnar eier eiendomsselskapet Selvaag, som har hatt tomten på Ekely siden 1970-tallet.

– Dette er et fint grøntområde som vi håper at både barn og voksne i bydelen vil ha glede av. På sikt vil vi kanskje sette opp noen lekeapparater, benker eller skulpturer. Nå først fjerner vi portene og slipper alle inn, sier Olav H. Selvaag.

– Ønsket er å lage noe som er bra for byen og som vi kan være stolte av, legger han til han.

– Livet er for kort til å henge med hodet

– Vi var veldig skuffet da politikerne sa nei til Melgaard-huset i 2018, for vi hadde jobbet med det i mange år. Men livet er for kort til å henge med hodet. Nå har vi landet på noe vi er stolte av, sier Olav H. Selvaag.

Kunstfotograf Per Maning er svært fornøyd med at grunneierne Olav H. Selvaag og Frederik Selvaag har bestemt seg for at området ved Kikutkollen ved Ekely skal bli naturpark til glede for alle i Oslo. Stein J Bjørge

– Nesten ikke til å tro

Billedkunstneren Halvard Haugerud på Ekely tør nesten ikke å tro at det er sant. Det bygges tett og høyt på Skøyen og Hoff, og Kikutkollen er en av få grønne lunger i området.

– Dette er jo fantastisk. Det er nesten ikke til å tro, det er dette vi har kjempet for i mange år, sier Haugerud, som er nestleder i styret i beboerforeningen på Ekely kunstnerkoloni.

– Jeg har brukt så mye tid på å skrive brev til politikere som jeg ellers kunne brukt på å male. Nå kan jeg slutte å skrive brev og konsentrere meg om malingen, fortsetter han.

Billedkunstneren Halvard Haugerud har kjempet i mange år for at Kikut-tomten ved Ekely skal forbli friområde.- Det er nesten ikke til å tro, sier han. Stenersen, Tor

Haugerud har tidligere uttalt at det har vært provoserende at flere medier har presentert saken som «en liten nabokonflikt på Oslo vest».

– Dette handler om arven etter Munch. New York Times kom hit og skrev en hel side om saken. Det hadde de ikke gjort hvis dette var en nabokrangel på Oslos vestkant, sier Haugerud.

– En positiv overraskelse

Også kunstnerkollega og fotograf Per Maning synes det er fantastisk at tomten blir naturpark og friområde. Han bor i kunstnerkolonien på Ekely og har i mange år jobbet for at området skal forbli et grønt friområde.

– Dette er en veldig positiv overraskelse. Jeg visste ingen ting. Dette er fantastisk. Nå vil jeg si gratulerer til Selvaag, som virkelig har gjort noe bra, sier Maning.

«A House to die in», tegnet av Snøhetta for kunstneren Bjarne Melgaard. I august 2018 ble det klart at flertallet i bystyret sa nei til forslaget. Nå er det klart at grunneier Selvaag vil gjøre området til en naturpark. Rolf Øhman

Les også Byrådspartiene sier nei til Melgaards dødshus på Ekely

Per Manning viser skjulte igjengrodde stier når Aftenpostens fotograf er med. Stein J Bjørge

Lederen for Ullern bydelsutvalg, Carl Oscar Pedersen (H), er også glad for beslutningen.

– Området betyr mye for bydelen, og vi setter stor pris på at Selvaag vil la alle få glede av det. Undersøkelser viser at folk trives i bydelen, men savner møteplasser for uorganisert aktivitet. Derfor vil Kikutkollen som naturpark ha stor verdi for oss, sier Pedersen (H).

Portene til Kikutkollen åpnet torsdag morgen. Et lite område vil være avstengt frem til ca. 1. september på grunn av sikringsarbeid.