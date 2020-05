Stappfullt på Ingierstrand bad, ingen toaletter er åpne: – Folk er fortvilet

Badegjestene lette forgjeves etter åpne toaletter. – En glipp, sier Guro Birkeland Tangen i Bymiljøetaten.

Mange dro til Ingierstrand bad søndag. Unar Vegstein

31. mai 2020 17:12 Sist oppdatert nå nettopp

I solskinnet første pinsedag var det fullt med folk på populære Ingierstrand bad. Badeplassen ligger i Oppegård kommune, men så nær bygrensen at den regnes som et av Oslos badesteder.

Men da badegjestene skulle lete etter toalett, ble de møtt med stengte dører. Heller ingen av de ti mobile toalettene, som Bymiljøetaten skriver at skal være åpne i sommersesongen, ca. 15 mai til 15. september, var å se.

Bymiljøetaten opplyser til Aftenposten at disse toalettene på Ingierstrand bad ikke er i bruk. På sommeren er det mobile toaletter (vannklosetter) der. Unar Vegstein

– Folk er fortvilet over at det ikke er toaletter her. De går forgjeves rundt og leter, men finner ingen informasjon heller. Mange beskriver det som en skandale, sier Unar Vegstein, som er på stranden denne søndagen. Vegstein jobbet tidligere i Aftenposten.

Dagen i forveien var han på stranden i Hvervenbukta et par kilometer unna, der var toalettene åpne.

Bymiljøetaten: – En glipp

Da Aftenposten kontakter Bymiljøetaten lørdag ettermiddag, får vi beskjed om at det har skjedd en glipp.

– Sånn skulle det ikke vært, det er veldig synd for alle dem som nyter det fine været der i dag. Vi burde ha tenkt oss om da vi så at det var meldt fint vær denne helgen, sier pressekontakt Guro Birkeland Tangen i Bymiljøetaten.

Først sier Tangen at de mobile toalettene først kommer på plass neste helg, i likhet med en rekke strender nedover mot Follo. Men like før klokken 17 ringer hun opp igjen og sier:

– Nå har vi funnet en løsning, og de mobile toalettene vil komme opp i løpet av noen timer.

Kaotiske forhold på Bygdøy

Det var svært mange mennesker som ville til sjøen for å nyte det varme pinseværet søndag. Det var to timers ventetid for å komme seg med på Ruters båter til øyene i Oslofjorden, og i 17.30-tiden melder Oslo-politiet om kaotiske forhold ved Huk og Bygdøy sjøbad. Mange har parkert på en måte som skaper trøbbel. Patruljen på stedet har så langt skrevet ut over 30 bøter.

«Mange biler har parkert på en måte som er til hindre for trafikken, og til hindre for utrykningskjøretøy. Patrulje er på stedet og vi vurderer å taue bilene vekk fra stedet», skriver operasjonssentralen på Twitter.

