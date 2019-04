Tirsdag stemte Høyre, Frp, KrF og Venstre ned et forslag i Stortinget om full utredning av Ullevål som plassering av nytt sykehus i Oslo. Også Ap stemte imot.

Forslaget var stilt av Rødt, og det hadde støtte fra SV og Sp. De er svært kritiske til statens planer om å bygge nytt sykehus på Gaustad, vegg i vegg med Rikshospitalet. Planene har denne vinteren og våren møtt mye motbør både fra ansattes representanter og ulike fagpersoner.

Mandag lanserte en uavhengig arbeidsgruppe en «mini-utredning» av Ullevål-alternativet. De mener det vil være både billigere, mer fleksibelt og medføre lavere risiko å velge en slik løsning.

Det statlige foretaket Helse Sør-Øst, som er ansvarlige for prosjektet, har avvist en full utredning, de mener det ikke er nødvendig. Men for å komme den kraftige kritikken i møte gjør de denne våren en «belysning» av Ullevål-alternativet, som skal legges frem for foretakets styre i juni.

Moxnes: – Siste ord er ikke sagt

Tirsdagens avstemning var i helse- og sosialkomiteen. Stortinget skal ta endelig stilling til forslaget i plenum i slutten av april.

I bystyret i hovedstaden er det bred støtte til en full utredning av Ullevål-løsningen. Både Oslo Ap, Oslo Frp og Oslo Venstre støtter en utredning, men fikk ikke støtte for det i egne stortingsgrupper.

Fakta: Dette er saken I 2016 vedtok styret i det statlige helseforetaket Helse Sør-Øst å legge ned Ullevål sykehus og bygge et nytt, stort regionsykehus på Gaustad, samt lokalsykehus på Aker. Det skal delvis finansieres gjennom å selge dagens sykehustomt på Ullevål for et milliardbeløp. Planene er godkjent av helseminister Bent Høie (H). Planene har møtt kraftig kritikk. Flere mener de planlagte sykehusene vil bli for små for en voksende befolkning, mens fagmiljøene frykter for pasientsikkerheten. Blant annet de ansattes styrerepresentanter ønsker at Ullevål må utredes som alternativ. I januar vedtok styret til Helse Sør-Øst etter massivt press «å belyse» Ullevål som alternativ. Denne er ventet klar, og skal styrebehandles, i juni. Rødt, SV og Sp har i Stortinget foreslått å pålegge Regjeringen å gjennomføre en fullverdig utredning av Ullevål-tomten som alternativ. Endelig avstemning er i slutten av april. Utbyggingen av Oslo universitetssykehus vil bli Norges største byggeprosjekt noensinne, med en total kostnadsramme på rundt 50 milliarder kroner. Stortinget skal ta stilling til lånesøknaden til utbyggingen med fremleggelsen av statsbudsjettet til høsten. Kilde: NTB

Bjørnar Moxnes, leder i Rødt, mener partiene med dette «svikter sine egne Oslo-lag». Han kaller nedlegging av Ullevål sykehus «helsepolitisk galskap».

– Regjeringspartiene hadde muligheten til å sikre utredning av Ullevål, men går heller inn for mindre forpliktende merknader, sier han.

– Samtidig har behandlingen av forslaget vårt lagt ytterligere press på helsedirektørenes planer. Siste ord er ikke sagt, sier han også.

Sheida Sangtarash, helsepolitisk talsperson i SV, mener det er et paradoks at regjeringspartiene går langt i å mene at Ullevål-alternativet er for dårlig utredet, men uten å ta konsekvensen av det.

– Dette er uansvarlig av regjeringspartiene. Man kan ikke ta denne typen beslutninger på lykke og fromme. Det er mange titalls milliarder og helsen til befolkningen i hovedstaden som står på spill, sier hun.

Kjersti Toppe (Sp) mener prosessen rundt nytt storsykehus i Oslo er et argument for å skrote hele modellen med helseforetakene.

– Når prosessen er såpass uryddig, og Stortinget likevel ikke vil røre saken, tyder det på politisk ansvarsfraskrivelse, sier Toppe til Dagsavisen.

Frp stiller spørsmål ved økonomien

Åshild Bruun-Gundersen, helsepolitisk talsperson i Frp, omtaler forslaget fra opposisjonen som «altfor snevert» i et intervju med NTB.

– Jeg registrerer at Sp, SV og Rødt er mest opptatt av å utrede Ullevål-tomten, men vi er bekymret for langt mer enn valg av tomt, sier Bruun-Gundersen.

I komitébehandlingen uttrykte Frp og de andre regjeringspartiene bekymring for den økonomiske risikoen ved prosjektet. De skriver i sine merknader at det «hefter usikkerhet» ved at prosjektet skal finansieres ved hjelp av driftseffektiviseringer i milliardklassen.

– Hvis det var så enkelt, hvorfor har de ikke gjort det før? Vi trenger å være trygge på at dette faktisk lar seg gjøre og ikke går utover pasienttilbudet i hele helseregionen, sier Bruun-Gundersen til NTB.

Hvis Frp ikke får svarene de ønsker, kan partiet ende med å stemme imot lånesøknaden til prosjektet, som er ventet å komme med statsbudsjettet til høsten.

– For Frp er det viktig å gi de signalene allerede nå, så Helse Sør-Øst kan få anledning til å tenke nøye gjennom prosjektet, sier Frp-politikeren.

Venstre landsstyre har tidligere gått inn for å utrede Ullevål-alternativet, men stortingsgruppen har nå sluttet rekkene med Regjeringen. Ap støtter heller ikke kravet om utredning, selv om eget fylkesparti i hovedstaden ønsker det.

Ap har tidligere vist til at de blant annet frykter forsinkelser med bygging av det andre og mindre sykehuset som ligger inne i kabalen, nytt sykehus på Aker, som alle er enige om at trengs.

– Rødts forslag inviterer til det som ofte er lett når valg er vanskelige: La oss utsette og utrede mer. Vi forventer at alle viktige forhold om både finansiering og valg av enten Gaustad eller Ullevål, er avklart til juni for å unngå lang utsettelse, sa Ap-leder Jonas Gahr Støre til VG tidligere i år.