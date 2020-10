Bydelsoverlegen: – Det ble holdt nachspiel etter studentfesten

Åtte er så langt koronasmittet etter et arrangement på Blindern Studenterhjem. Både arrangørene og bydelsoverlegen sier at festen ble holdt forsvarlig, men etter arrangementet skal flere av studentene ha holdt nachspiel.

Blindern Studenterhjem er opprinnelig et internat som ble oppført mellom 1923 og 1925. Beboerne på studenthjemmet har nå fått beskjed om å holde seg inne til smittesporingsarbeidet er ferdig. Morten Holm/Scanpix/NTB

Nå nettopp

– Det ble dessverre holdt flere nachspiel. Flere grupper samlet seg og holdt det gående i flere timer. Det er en åpenbar risikofaktor for smittespredning, sier bydelsoverlege Tom Sundar i Nordre Aker.

Torsdag ble det kjent at det er brutt ut koronasmitte på Blindern Studenterhjem i Oslo etter to arrangementer med til sammen 99 deltakere forrige lørdag. Flere av deltagerne skal ha vært smittet uten å være klar over det.

Smitteutbruddet skal ha startet etter besøket av en student som er bosatt et annet sted, ifølge NRK.

Bydelsoverlegen sier at arrangementet ble holdt på forsvarlig måte. Han sier han har forstått at det i etterkant var flere nachspiel inne på studenthjemmet.

– Vi er kjent med at det har vært nachspiel, og holder på å nøste opp i det, sier styreleder for Blindern studenthjem, Nanette Fuglesang.

Fuglesang sier at de ikke har oversikt over all aktivitet på studentrommene, men at ledelsen ved studenthjemmet er i dialog med studentene nå. Det er lov for studenter å ha besøk på rommene, sier hun.

Bydelsoverlegen sier han ikke har sett noe tegn til at koronatiltakene på festen ikke er overholdt. Han mener man rett og slett har vært uheldig. Privat

Vurderte arrangementet som trygt å holde

Bydelsoverlegen, arrangørene og ledelsen for studenthjemmet hadde flere møter pr. telefon og på video før arrangementet, bekrefter både ledelsen og overlegen.

Sundar sier at festen med rundt 71 deltagere ble holdt i henhold til de gjeldende reglene, også den om at arrangementer med over 50 deltagere ikke er lov.

Han forklarer at:

Det var faste sitteplasser på festen

Det var fem smittevernvakter til stede som skulle passe på at avstands- og smittevernregler ble fulgt

Alle kelnerne var iført smittevernutstyr som munnbind og hansker

– Disse faktorene gjorde at jeg vurderte at arrangementet burde kunne foregå innenfor trygge rammer, sier legen.

– Vurderte du det som sannsynlig at tiltakene arrangørene foreslo ville ble overholdt?

– Ja, jeg gjorde det. Vi hadde et langt møte på fredag både med arrangør og med ledelsen for studenthjemmet. Jeg har tillit til at avtaler holdes.

Studentene som nå bor på studenthjemmet får levert måltider på rommet og har hverken tilgang til lese- eller spisesal mens smittesporingen pågår. Jørgen Svarstad/NTB

Mellom 50 og 100 i karantene

Åtte personer er så langt bekreftet smittet av koronaviruset på studenthjemmet, og smittesporingen pågår fortsatt.

– Jeg vil anslå at vi til nå har satt mellom 50 og 100 i karantene. Men vi har også gått ut med et føre var-råd om at alle som deltok på nachspiel eller lignende mindre festligheter bør holde seg i «ventekarantene» frem til smittesporingsarbeidet er ferdig, sier han.

– Du sier til NRK at du ikke ville godkjent arrangementet hvis du visste at det hadde vært smitte på studenthjemmet. Er ikke det nettopp derfor man har slike regler, fordi man aldri kan vite sikkert om noen er smittet?

– Reglene er ikke så strenge at man ikke kan ha festligheter i det hele tatt. Til syvende og sist er det arrangøren som må avgjøre om det er forsvarlig å gjennomføre, sier han.

Nanette Fuglesang er styreleder ved Blindern Studenterhjem. Hun sier at det er gledelig at nesten ingen av de smittede så langt har symptomer. Alle føler seg ved god helse, sier hun. Privat

To arrangementer parallelt

Nanette Fuglesang forklarer at det var to arrangementer som gikk parallelt den kvelden, et middagsselskap med ca. 71 gjester, og et kortspillarrangement med ca. 28 personer.

Hun sier at alle næringsetatens regler er fulgt, i tillegg til smittevernreglene. Alle festdeltagerne skal ha sittet på anviste plasser og med én meters avstand. Arrangementet skal ha pågått i ca. fire timer, fra halv åtte til ca. halv tolv.

– Det er ikke slik at 200 er i karantene. Bare dem som er definert som nærkontakter er satt i karantene. Men vi har for sikkerhets skyld bedt de andre studentene på huset om å holde seg inne mens smittesporingsarbeidet pågår, sier hun.

Fuglesang sier at studenthjemmet samarbeider tett med kommunens smittesporingsteam.

Aftenposten har kontaktet smittevernoverlege Frode Hagen i Oslo kommune for kommentar om saken. Smittevernoverlegen viser i en SMS til bydelen, og skriver at han ikke kjenner detaljene rundt arrangementet.