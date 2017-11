Den 30 år gamle kvinnen fra Sør-Amerika står tiltalt i Oslo tingrett for drapsforsøk på sin tolv år eldre ektemann.

25. august i fjor gikk hun på Jernia og kjøpte en pakke musegift. Hun spurte ekspeditøren om hvordan giften virket, og fikk høre at det ville ta fra én til tre dager før musene døde.

– Det er så flaut å stå her, og jeg skammer meg veldig. Jeg ønsket å skade ham slik at han skulle bli sint og forstå at vi måtte gå fra hverandre, sa kvinnen da hun forklarte seg i retten fredag.

Hun måtte ta flere pauser underveis i forklaringen for å hente seg inn.

Fra butikken gikk hun hjem og gjorde et Google-søk for å finne ut hvilken dose musegift som ville være skadelig, men ikke drepende, forklarte hun.

– Det er helt forferdelig og virker kynisk, men jeg klarte ikke å tenke klart, sa kvinnen.

Hun forklarte at hun i løpet av ekteskapet mistet seg selv og den glade 18-åringen hun var før hun flyttet til Norge.

– Scener fra et turbulent ekteskap

Første dag i retten ga ektemannen, altså den fornærmede parten i saken, et detaljert bilde av hvordan han opplevde ekteskapet som avsluttet med at han ble fôret med musegift mer enn ti ganger.

Fredag kom hennes historie om hvordan hun dro fra en storfamilie i fattige kår i sitt hjemland og til Norge - med ektemannens kultur og det hun opplevde som lukkede og litt kalde mennesker.

Per Annar Holm

I de ti årene de levde sammen i Norge, kjente hun veldig på ikke å bli akseptert, forklarte hun. Til slutt bygget det seg opp en konflikt siden det gikk mot samlivsbrudd. Hun forklarte at hun gjorde alt for at ektemannen skulle forstå at det var slutt mellom dem.

Det var kvinnens forsvarer, Hilde Marie Ims, som kanskje best oppsummerte partenes forklaringer i retten som «scener fra et turbulent ekteskap» - en tydelig referanse til Ingmar Bergman-filmen med nesten samme navn.

Reagerte på giftsmaken

Kvinnen fortalte at hun blandet musegift både i en gryterett, smoothie og i frokostblandinger.

Da mannen bare ble litt syk og kvalm, fylte hun 15. september i fjor til slutt opp en stor skål som bare inneholdt giftkorn.

– Jeg sjekket ikke hvordan han hadde det før jeg sovnet, forklarte 30-åringen.

Dagen før hadde eksmannen forklart at han ikke husker noen ting før han våket på Oslo universitetssykehus, avdeling Lovisenberg, et halv døgn senere. Først da sykepleieren fortalte at blodprøvene hans var fulle av gift skjønte han at kona hadde forsøkt å forgifte ham de siste seks ukene.

– Da jeg så han ligge på gulvet, skjønte jeg at jeg måtte forsøke å redde ham. «Kan du tilgi meg», spurte jeg ham flere ganger, forklarte tiltalte.

Hun oppsøkte også mannen på Lovisenberg dagen etter.

– Politiet ringte og sa at de måtte snakke med meg. Nå er det veldig for sent, og jeg skjønner at jeg har gjort noe veldig dumt. Ja, jeg ønsket å skade ham. Men jeg har aldri ønsket å ta livet av ham, forklarte kvinnen.

Per Annar Holm

Etterforsker melding

Torsdag ettermiddag fikk den fornærmede 42-åringen en tekstmelding som nå etterforskes av Oslo-politiet.

Statsadvokat Guro Hansson Bull vil ikke svare på om meldingen er et forsøk på å påvirke fornærmedes forklaring eller er en melding fra et «nett-troll»:

– Jeg har bedt politiet å etterforske hva som ligger bak, sier Hansson Bull.