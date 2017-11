I et romslig hus i et villaområde i Oslo bor åtte år gamle «Kathinka» alene sammen med åtte ansatte. De passer på henne døgnet rundt, to og to i hvert team. Hun er ett av 12 barn og unge i Oslo som bor i såkalt «enetiltak» i barnevernet. Den private barnevernstilbyderen Aleris driver boligen på oppdrag for Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) i Oslo.

Den siste tiden har debatten rast om enetiltak etter at Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) på forespørsel fra Aftenposten talte opp og fant at 110 barn bor i enetiltak på landsbasis.