Nye bilbranner i Oslo i natt

Brannvesenet jobbet natt til lørdag med å slukke brann i to biler på Stovner i Oslo.

– Vi fikk melding klokken 01.50 om at det var brann i en bil, og at det trolig ikke var spredningsfare. Når vi kommer fram, ser vi at det er det, og at det har tatt fyr i nok en bil. Begge bilene er parkert i nærheten av et skogholt, sa operasjonsleder Marita Aune i Oslo politidistrikt til NTB.

– Trolig er brannen påsatt, men vi har ikke funnet noen mistenkt. Patrulje oppretter anmeldelse og følger saken videre, skrev politiet på Twitter like før klokken 3, natt til lørdag

Politiet prøver å komme i kontakt med folk som kan ha sett eller hørt noe.

Det er ikke første gang at biler er satt i brann på Stovner. Tidligere i sommer ble et titalls kjøretøy satt i brann på østkanten i løpet av kort tid. Bare i løpet av to døgn ble 11 kjøretøy satt i brann på forskjellige steder på Østkanten.

Dette fikk statsminister Erna Solberg og justisminister Per-Willy Amundsen til å avlegge Stovner politistasjon et besøk for å få en briefing om situasjonen. Da kunne politimester Hans Sverre Sjøvold og fungerende stasjonssjef ved Stovner, Jarle Koldstad, forsikre statsministeren og justisministeren om at Oslo ikke er i fare for å få «svenske tilstander» med det første.

Politiet opplyser ikke om de setter sommerens mange bilbranner i sammenheng med nattens hendelser.