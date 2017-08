For mange i Ap har tatt seieren på forskudd, mener byrådsleder Raymond Johansen

Omkring 120 partiaktivister samler seg ved Stovner T-banestasjon. På én uke skal Oslo Ap besøke 65000 husstander i Groruddalen.

Dette er Apland, og i dette innvandrertette området er valgdeltagelsen lav. Et flertall av innvandrervelgerne stemmer Ap, så høyere valgdeltagelse her kan sikre partiet sårt tiltrengte stemmer valgdagen.

– Vi vet at flere er opptatt av Therese Johaug enn av partilederdebatten, men vi må minne folk på at det er valg, sier byrådsleder Raymond Johansen, der han skal oppildne partiets fotfolk i valgkampinnspurten.

– Stemningen er veldig god og at det kommer så mange og deler ut roser og gjør en jobb, illustrerer at stemningen er god, forklarer han Aftenposten.

– Det overrasker sikkert noen med tanke på meningsmålingene. Men målingene har snarere ført til at flere engasjerer seg, de forstår at det nå står noe på spill. Da vi hadde gode målinger tidligere i år var det nok mange, også blant aktive medlemmer, som tok seieren litt på forskudd. Men nå har alarmen gått, og alle er klar over at dette blir en sliteseier, understreker han.

Helt til han flyttet inn i Oslo rådhus etter valget i 2015 var Raymond Johansen sekretær i Ap og sjef i partihovedkvarteret på Youngstorget. Han har hatt det organisatoriske ansvaret for tre valgkamper for Ap.

Denne kvelden skal Johansen gå fra dør til dør med partiets 6.-kandidat, Zaineb Al-Samarai.

Alf Ole Ask

De fleste av dem som er hjemme tar imot roser og brosjyrer. Sykepleieren Pathmarani Pathmanathan kom til Norge i 1992.

– Jeg har alltid stemt på Ap, sier hun og tar imot en rose, men viser også stolt frem sin egen hage med enorme mengder blomster.

Al-Samarai har selv tro på at Ap skal få seks mandater i Oslo. Denne dagen har hun trosset feber og skal på folkemøte etter at hun og byrådslederen er ferdig med å banke på dører.

LES OGSÅ: Visste du dette? Hver 10. velger stemmer ikke på det partiet de liker best

Forholdet til Miljøpartiet

Målinger viser at Miljøpartiet kan komme på vippen og bli avgjørende i regjeringsstriden. MDGs eneste stortingsrepresentant Rasmus Hansson har vært klar på at partiet vil felle en regjering der Frp er med.

– I Oslo regjerer Ap sammen med Miljøpartiet. Jonas Gahr Støre har stengt døren for samarbeid med dem på nasjonalt plan, forvirrer ikke det velgerne?

– For noen kan nok det være et komplisert budskap. Men det å styre en by og det å styre et land, er to ulike ting. I Oslo kommune har vi ikke ansvar for utenriks eller olje- og gasspolitikken. På oljepolitikken har MDG stilt ultimatum. De har med det stilt seg selv på sidelinjen, og det er bakgrunnen for at Støre har sagt at det er uaktuelt med et forpliktende regjeringssamarbeid med MDG. Noe jeg er enig i, sier Johansen.

KOMMENTAR: Det er slutt på flørten mellom Ap og KrF. Den passer seg visst ikke når interne branner skal slukkes blant kjernevelgerne, skriver Harald Stanghelle.

Oslo som utstillingsvindu

Raymond Johansen og Oslo Ap gikk til valg på å øke skattene ved å innføre eiendomsskatt. De vant valget og har MDG med i byrådet og regjerer med støtte fra Rødt.

– Ap-leder Jonas Gahr Støre bruker byrådet i Bergen der Ap samarbeider med Venstre og KrF som et utstillingsvindu, men i mindre grad Oslo. Hvorfor det?

– Jeg opplever det ikke slik, men heller at partiledelsen er stolt av det vi får til i Oslo. Vi har en Oslo-modell for å bekjempe økonomisk kriminalitet. Vi driver en radikal miljøpolitikk og blir Europas miljøhovedstad i 2019. Jeg opplever at vi leverer og at vi er et utstillingsvindu.

– Men tror du ikke MDG vil bli en troverdig partner når det får erfaring?

– Det tror jeg absolutt og at MDG utvikler seg som De Grønne i Tyskland. De hadde en strid mellom realistene og fundamentalistene, som realistene vant. Det har gjort det partiet til en kraft i tysk og europeisk politikk, sier byrådslederen.

LES OGSÅ: Tidligere Ap-statsråd og stortingsrepresentant Karita Bekkemellem mente at Ap manglet en samlende sak og at partiet ikke har truffet med sin situasjonsbeskrivelse av Norge i denne valgkampen.

Hva har gått feil?

– Men hva er det Støre og Ap sentralt gjør feil i denne valgkampen?

– Jeg skal ikke spekulere på det. Det å være superstrateg fra sidelinjen, er ikke noe jeg ønsker. Nå gjelder det å slutte rekkene.

– Arbeidsløsheten forsvant som den store valgkampsaken for Ap, uten at man fant en ny stor sak?

– Da jeg var partisekretær ved valgene i 2009, 2011 og 2013 var det også snakk om behovet for en stor sak. Det er mange valgkamper siden at Ap hadde en stor sak som alene bandt hele valgkampen sammen. Valgkamper er mer lokale. Det som er viktig her i Groruddalen er ikke viktig på Majorstuen og det som er viktig for folk på Majorstuen fenger ikke i Finnmark. Det er mer fragmentert og mye vanskeligere å drive valgkamp.

– Hvilke råd gir du Jonas?

– Min jobb nå er å støtte ham. Alle må stå på, ut og møte folk. Det er jobben nå.