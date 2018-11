Tre pågrepet under demonstrasjon mot nynazisme i Oslo

Fredag ble det holdt to demonstrasjoner foran Stortinget i Oslo. Klokken 16 skulle Antirasistisk senter holde en markering mot nynazisme. Klokken 18 skulle Folkebevegelsen mot innvandring (FMI) demonstrere mot FNs migrasjonsavtale.

Politiet hadde mobilisert store innsatsstyrker, i frykt for sammenstøt og slåsskamp mellom de to gruppene.

Cirka 300 møtte frem til Antirasistisk senters markering, der blant annet Fri-leder Ingvild Endestad og Rune Berglund fra Antirasistisk senter holdt appeller.

Berglund avsluttet med å si at «alle nynazister skal bli møtt med motstand i Oslo. Men jeg vil ikke at vi skal være en by for slåsskamper på Egertorget».

Berglund oppfordret alle til å gå hjem etterpå, eventuelt observere den neste demonstrasjonen fra behørig avstand.

Egget til bråk

Da appellene var ferdige, oppsto det håndgemeng. To innvandringsmotstandere ble pågrepet for å ha egget til bråk mot markeringen og for ordensforstyrrelser. De to, en mann i femtiårene og en kvinne i slutten av femtiårene, ble kjørt i arresten.

De to pågrepne tilhører ikke FMI, ifølge politiet. Men etter det Aftenposten forstår har de tilknytning til et annet innvandringskritisk miljø.

Noe senere ble også en mann i 30-årene fra den antirasistiske siden påført håndjern og kjørt i arresten. Han var også involvert i håndgemenget.

CHRISTIAN BREIDLID

Pål Vegard Hagesæther

Seks fremmøtte fra FMI

Ved den neste demonstrasjonen møtte det frem bare seks personer fra FMI. Folkebevegelsen mot innvandring kjemper mot innvandring og vil ha et «etnisk norsk» Norge.

FMI var i klart mindretall i forhold til rundt 60–80 motdemonstranter som trosset oppfordringen om gå hjem. De slo på trommer og ropte «ingen rasister i våre gater». Flere av dem hadde tilknytning til Blitz-miljøet.

Politiet holdt de to gruppene adskilt med doble sperregjerder, store mannskaper og hester.

FMI hadde planlagt å holde en tale, men fikk ikke strømmen i høyttaleranlegget til å fungere. De pakket sammen i 19.30-tiden.

Politiets innsatsleder Tore Barstad sier at politiet er fornøyde med gjennomføringen fra sin side, og at det var leit for arrangøren at de ikke fikk lyd på anlegget.

– Noen har vært høylytte, men alle har fulgt politiets pålegg. Nå håper vi alle drar hjem til sitt og at det ikke blir mer bråk utover kvelden.