En rekke organisasjoner og fagforeninger hadde stilt seg bak markeringen til Anti-rasistisk senter, som startet i Oslo sentrum klokken 16. Dette er en motdemonstrasjon mot at innvandringsmotstanderne i Folkeaksjonen mot Innvandring skal holde en markering klokken 18.

– Begge demonstrasjoner er meldt inn til politiet. Vi har nok ressurser til å håndtere dem. Vi har tatt høyde for at de kan skje uforutsette ting, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli hos Oslo-politiet.

CHRISTIAN BREIDLID

Har vært sammenstøt tidligere

Ved 1630-tiden var det tilløp til håndgemeng og konfrontasjon. Da ble to personer pågrepet for ordenstforstyrrelser og for å ha egget til bråk mot den anti-rasistiske markeringen, ifølge innsatsleder Tore Barstad.

De to pågrepne tilhører ikke Folkebevegelsen mot innvandring, som skal demonstrere mot innvandring klokken 18. Men etter det Aftenposten forstår har de tilknytning til et annet innvandringskritisk miljø.

Ved 1730-tiden ble en tredje person pågrepet. Han skal ha vært del av motdemonstrasjonen.

Anti-rasistisk senter skriver at de ville arrangere en «bred, ikkevoldelig markering foran Stortinget mot nynazister». De peker på at den høyreekstreme gruppen har demonstrert ved en rekke anledning i det siste. Folkebevegelsen mot innvandring kjemper mot innvandring og vil ha et «etnisk norsk» Norge.

CHRISTIAN BREIDLID

Pål Vegard Hagesæther

Ba folk gå hjem

Oslos varaordfører Kamzy Gunaratman (Ap) var en av flere som holdt appeller i protest mot innvandringsmotstanderne. Leder Rune Berglund ved Anti-Rasistisk senter avsluttet med å si at «alle nynazister skal bli møtt med motstand i Oslo. Men jeg vil ikke at vi skal være en by for slåsskamper på Egertorget».

Han ba alle gå hjem etterpå, og at de som ønsket å se på den andre demonstrasjoner måtte holde avstand.