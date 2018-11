– Når første trikk for testkjøring kommer til Oslo om to år, vil hele skinnenettet være oppgradert, sa konsernsjef Cato Hellesjø i Sporveien under en presentasjon torsdag.

I dag er det møteforbud for trikker flere steder i byen, altså at den ene trikken må stoppe og vente til motgående trikk er passert. Det er blant tingene som nå endres.

Samtlige av dagens 72 trikker skal skiftes ut.

– Når vi graver nå, gjør vi mer enn bare å legge nye skinner. Det er også full oppgradering av annen infrastruktur i gatene, koordinert med blant annet Vann- og avløpsetaten, slik at de aktuelle gatene bare trenger å graves opp én gang, sa Hellesjø.

Konsekvensen er flere års gravekaos blant annet i Storgata.

Den totale kostnaden for trikk i en ny generasjon i Oslo, er på inntil 9 milliarder kroner innen 2024. De 87 nye trikkene koster 4,2 milliarder. Kostnaden med oppgradering av skinne- og signalnettet blir med andre ord større.

Fakta: Trikkeflåten i Oslo Dagens trikkeflåte består av 72 trikker fra to ulike leverandører. Det er 40 trikker av typen SL79 og 32 trikker av typen SL95. SL79-trikkene, 40 stykker totalt, ble levert i 1982 og 1989. De kan ta ca. 170 passasjerer, men begynner å bli slitte og er ikke universelt utformet. SL95-trikkene, 32 stykker totalt, er de såkalte Italia-trikkene. Det har vært store problemer med disse helt fra de ble satt i drift i 1999. De har en kapasitet på ca. 210 passasjerer. SL18 blir betegnelsen på de nye trikkene. De blir ca. 1/3 lettere enn SL95 (65 tonn vs. 43 tonn), og de får en kapasitet på 220 passasjerer. Siden antall trikker totalt øker, får Oslo-trikken vesentlig større kapasitet enn i dag.

Ruller i en rekke byer allerede

– Buenos dias, sa byrådsleder Raymond Johansen (Ap) da byrådet inviterte til en presentasjon med trikkeleverandøren.

For leverandøren som i sommer vant anbudskonkurransen, er fra spansk Baskerland og heter CAF. Administrerende direktør Andrés Arizcorreta understreket at de har svært solid erfaring med trikk – også i kaldere strøk.

Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix

Blant annet ruller trikkene deres i Stockholm, som i flere omganger har kjøpt inn flere.

– Vi kommer ikke til Oslo for å teste ut nye teknologiske løsninger. Vi har erfaring med trikk, og løsningene våre er velprøvde. Mer enn 30 byer har tilsvarende trikker fra oss, sa direktøren.

– Vi tok trikken da vi ankom Oslo i går. Våre trikker er bedre, lovet han.

Dagens SL95-trikker vil bare være litt over 20 år gamle når de skiftes ut. Men det har vært store problemer med dem. De bråker, er svært tunge og kjører derfor i stykker gatene, tålte til å begynne med kulde dårlig, og de har i flere omganger blitt tatt ut av trafikk.

Det var Raymond Johansen selv, den gang byråd for SV på første halve halvdel av 90-tallet, som var formelt ansvarlig for valget av disse.

Skal hete SL18

De nye trikkene, som i Oslo får betegnelsen SL18, vil ha seks doble dører på begge sider for å gjøre på- og avstigning raskere, de får en kapasitet på 220 passasjerer hver og de får plant gulv inn fra gaten, tilpasset barnevogn og rullestol. De er også mer enn 20 tonn lettere enn dagens SL95-trikker.

Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix

– Folket i Oslo har omfavnet trikken. Det er viktig for identiteten vår, sa Raymond Johansen under pressekonferansen.

Trikken hadde 51 millioner reisende i fjor. Det er mindre enn det kan høres ut som. De røde Oslo-bussene hadde til sammenligning 99 millioner reisende, mens T-banen hadde 118 millioner reisende.

Noe av forklaringen er at kapasiteten på trikken i perioder er sprengt. Med flere trikker, raskere av- og påstigning og raskere rutetider, kan det endre seg.

Men noe blir som før, de nye trikkene får den tradisjonsrike lyseblå fargen.